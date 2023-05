3:0-Heimsieg: Oberdorf triumphiert gegen Zuberbach

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:46

Mit 0:3 verlor Zuberbach am vergangenen Samstag beim Gastspiel Oberdorf, als man sich am Samstag im Rahmen der 21. Runde in der 1. Klasse Süd gegenüberstand. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto von SV Zuberbach gegangen.

Souveräne Darbietung

Oberdorf ging durch Filip Brdaric in der 27. Minute in Führung. Zuberbach war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Domagoj Kralj versenkte die Kugel zum 2:0 für Oberdorf (66.) und stellte die Weichen auf Heimsieg. Michael Halper baute den Vorsprung der Gastgeber in der 70. Minute aus und ließ damit die Vorentscheidung Einzug halten. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Oberdorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mit 23 ergatterten Punkten steht Oberdorf auf Tabellenplatz elf. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Oberdorf ungeschlagen ist.

SV Zuberbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den achten Tabellenplatz bei.

Oberdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. Sieben Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat Zuberbach derzeit auf dem Konto.

Oberdorf tritt kommenden Samstag, um 17:30 Uhr, bei SK Unterschützen an. Einen Tag später empfängt SV Zuberbach SC Buchschachen.

1. Klasse Süd: Oberdorf – SV Zuberbach, 3:0 (1:0)

70 Michael Halper 3:0

66 Domagoj Kralj 2:0

27 Filip Brdaric 1:0

