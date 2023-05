4:2-Heimsieg für Kemeten gegen Loipersdorf-Kitzladen

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:59

Durch ein 4:2 holte sich Kemeten in der Partie gegen Loipersdorf-Kitzladen drei Punkte, als man sich am Samstagnachmittag in der 1. Klasse Süd gegenüberstand. Das Hinspiel hatte Loipersdorf-Kitzl mit 3:1 gewonnen.

Heimsieg in Überzahl

Keine 29 Minuten waren gespielt, da musste Harun Grozdanic von den Gästen den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Stjepan Kokot versenkte die Kugel zum 1:0 (30.) nach einem wiederholten Elfmeter. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dominik Pausackerl den Vorsprung von Kemeten auf 2:0 (44.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Daniel Peter Hornung witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Loipersdorf-Kitzladen ein (67.). Markus Hochwarter beförderte das Leder zum 3:1 von Kemeten über die Linie (73.). In der 76. Minute brachte Marijo Sandor den Ball im Netz von Kemeten unter und sorgte abermals für den Anschlusstreffer der Gäste. Ehe der Abpfiff ertönte, war es David Stampfel, der das 4:2 aus Sicht von Kemeten perfekt machte (90.). Nach abgeklärter Leistung blickte Kemeten auf einen klaren Heimerfolg über Loipersdorf-Kitzl.

Kemeten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Kemeten nun auf dem neunten Platz steht. Sieben Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Der Patzer von Loipersdorf-Kitzl zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz von Loipersdorf-Kitzladen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher elf Siege, sechs Remis und vier Niederlagen.

Kemeten stellt sich am Sonntag (17:30 Uhr) bei SC Wiesfleck vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Loipersdorf-Kitzl ASV Gemeinde Tobaj.

1. Klasse Süd: Kemeten – Loipersdorf-Kitzladen, 4:2 (2:0)

90 David Stampfel 4:2

76 Marijo Sandor 3:2

73 Markus Hochwarter 3:1

67 Daniel Peter Hornung 2:1

44 Dominik Pausackerl 2:0

30 Stjepan Kokot 1:0

