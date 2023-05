Fünferpack von Lukas Spirk: ASV Gemeinde Tobaj zerlegt den SV Sankt Michael in alle Einzelteile

Details Montag, 08. Mai 2023 09:07

Der ASV Gemeinde Tobaj empfing am Sonntagnachmittag den SV Sankt Michael zum Meisterschaftsspiel in der 21. Runde der 1. Klasse Süd. Die Hausherren benötigen einen Sieg, um weiterhin an der Tabellenspitze zu bleiben und dem Saisonziel, Aufstieg in die II. Liga Süd einen Schritt näherzukommen. Die Gastgeber bekräftigten das Vorhaben, aufzusteigen und schickten den SV Sankt Michael mit einer 8:1 Packung nach Hause. Lukas Spirk war der Spieler des Tages und traf fünfmal ins Schwarze.

Tormaschine Spirk mit Quattrick

Das Spiel begann mit einer Riesenchance im ersten Angriff der Hausherren, diese wurde aber vergeben. In der 7. Minute war es dann so weit, Lukas Spirk erzielt das 1:0 nach einer schönen Kombination mit Alen Herceg. Völlig überraschend der 1:1 Ausgleich, als eine Granate der Gäste aus ca. 25 Metern in Kasten der Heimischen einschlug, Tomo Kotnik war der Schütze in der 11. Minute. Aber die Gastgeber ließen nicht lange mit der Antwort auf sich warten, denn in der 17. Minute war es abermals Lukas Spirk der seinen zweiten Treffer erzielte. In der 22. Minute trug sich Julian Jautz mit seinem Treffer zum 3:1 in die Torschützenliste ein. Nur fünf Minuten später war es abermals Spirk, der auf 4:1 erhöhte und sein Treffer zum 5:1 resultierte aus einem schweren Abwehrfehler der Gäste. Das war für den Goalgetter ein sogenannter Quattrick, welcher nur selten erzielt wird. Mit der 5:1 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Nach dem Seitenwechsel fand der Torreigen seine Fortsetzung, in der 58. Minute überließ der Elfmeterschütze vom Dienst, Lukas Spirk seinem Mitspieler Julian Jautz-Lackner das Leder und der verwandelte souverän zum 6:1. Nur vier Minuten später, eine Zuckerflanke von Alen Herceg kommt in den Strafraum geflogen und Spirk brauchte zum 7:1 nur noch den Fuß hinhalten, um seinen fünften Treffer zu fixieren. Den letzten Treffer zum 8:1 steuerte Horst Szerencsics mit einem Kopfball in der 77. Minute bei.

Stimme zum Spiel

Lukas Spirk, Obmann Stv. ASV Gemeinde Tobaj:

„Meine Frau hat einen gewissen Anteil an meinen Toren gehabt, da ich mehrere Fußballschuhe zu Hause habe, entscheidet immer sie, welche Schuhe ich für das Spiel anziehen soll und heute hat sie ein glückliches Händchen dafür gehabt. Es war ein hervorragender Auftritt meiner Mannschaft und der hilft uns natürlich im Rennen um den ersten Platz in der Meisterschaft. Wir sind noch nicht durch, es warten noch fünf Spiele auf uns, aber wir wollen bis zum Saisonende den ersten Platz verteidigen.“

