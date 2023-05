Remis zwischen Sankt Michael und Deutsch Kaltenbrunn

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:21

Am Samstag kam Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn bei Sankt Michael nicht über ein 2:2 hinaus - das Ganze an Spieltag 22 in der 1. Klasse Süd. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Sankt Michael vom Favoriten. Das Hinspiel war mit einer herben 2:6-Abreibung aus Sicht des Heimteams zu Ende gegangen.

Später Ausgleich für den Gast

Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Filip Hanzic zum 1:0 zugunsten von Sankt Michael (40.). Die Pausenführung von Sankt Michael fiel knapp aus. Lukas Haas witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Deutsch Kaltenbrunn ein (55.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Sankt Michael nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hanzic in diesem Spiel (85.). Kurz vor Ende der Partie war es Lukas Haas, der Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn rettete und den Ausgleich markierte (88.). Schließlich gingen Sankt Michael und Deutsch Kaltenbrunn mit einer Punkteteilung auseinander.

Sankt Michael muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Sankt Michael ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Sankt Michael bisher ein. Ein Punkt reichte Sankt Michael, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun 16 Punkten steht Sankt Michael auf Platz 13. Mit 62 Toren fing sich Sankt Michael die meisten Gegentore in der 1. Klasse Süd ein. Vier Siege, vier Remis und 14 Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. In neun ausgetragenen Spielen kam Sankt Michael in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn aus, sodass man nun auf dem neunten Platz steht. Die Stärke des Gasts liegt in der Offensive – mit insgesamt 47 erzielten Treffern. Deutsch Kaltenbrunn verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn kann einfach nicht gewinnen.

Sankt Michael tritt am kommenden Samstag bei Oberdorf an, Deutsch Kaltenbrunn empfängt am selben Tag ASV Gemeinde Tobaj.

1. Klasse Süd: Sankt Michael – Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn, 2:2 (1:0)

88 Lukas Haas 2:2

85 Filip Hanzic 2:1

55 Lukas Haas 1:1

40 Filip Hanzic 1:0

