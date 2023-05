Weiterhin Spitzenreiter: Tobaj gewinnt Torfestival bei Loipersdorf-Kitzladen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:24

Im Spiel von Loipersdorf-Kitzladen gegen ASV Tobaj gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Ligaprimus, der damit weiter an der Spitze verweilt. ASV Gemeinde Tobaj wurde der Favoritenrolle somit gerecht und siegte am Samstag im Rahmen der 22. Runde. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

Tobaj bleibt am "Platz der Sonne"

Gleich zu Spielbeginn traf Loipersdorf-Kitzladen zur frühen Führung (2.) - Klemens Höller markierte aus der ersten Möglichkeit das 1:0. Lukas Spirk schockte den Gastgeber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für ASV Tobaj (10./36.) - zunächst nach einer herrlichen Flanke, dann nach einem feinen Spiezug. Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 94 Zuschauern markierte Daniel Peter Hornung das 2:2. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der Treffer zum 3:2 sicherte ASV Gemeinde Tobaj nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Spirk in diesem Spiel (60.). In der Folge ließen die Gäste durch einen Lattenschuss noch eine Großchance ungenutzt. Die 2:3-Heimniederlage von Loipersdorf-Kitzladen war Realität, als Schiedsrichter Bernhard Luef die Partie letztendlich abpfiff.

In der Tabelle liegt Loipersdorf-Kitzladen nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Elf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Loipersdorf-Kitzladen nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

ASV Tobaj ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 15 Siege und sieben Unentschieden. Der Gast befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen elf Punkte.

Nach ASV Gemeinde Tobaj stellt Loipersdorf-Kitzl. mit 54 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Kommenden Sonntag, um 17:30 Uhr, tritt Loipersdorf-Kitzl bei SC Wiesfleck an, schon einen Tag vorher muss ASV Tobaj seine Hausaufgaben bei Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn erledigen. Los geht es ebenfalls um 17:30 Uhr.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – ASV Gemeinde Tobaj, 2:3 (2:2)

60 Lukas Spirk 2:3

45 Daniel Peter Hornung 2:2

36 Lukas Spirk 1:2

10 Lukas Spirk 1:1

2 Klemens Hoeller 1:0

