Zuberbach bringt Buchschachen in ärgste Abstiegsnöte

Details Montag, 15. Mai 2023 08:29

Der SV „die Allee“ Zuberbach empfing am Sonntagnachmittag den SC Buchschachen zum Meisterschaftsspiel in der 22. Runde der I. Klasse Süd. Für die Gäste zählte in dieser Begegnung nur ein Sieg, um ein wenig aus dem Tabellenkeller zu kommen. In einer niveauarmen Begegnung waren am Ende die Hausherren die glücklichen Gewinner und konnten in der Tabelle um einen Platz nach oben rücken.

Erste Halbzeit mit wenig Höhepunkte

Es war alles andere als ein Wetter für ein gutes Fußballspiel, die Spieler fanden ein tiefes Geläuf vor, die Temperaturen luden auch nicht zum Verweilen ein und der Nieselregen tat den Rest. Um den Platz zu schonen, wurde das U-23 Spiel abgesagt. Von der ersten Halbzeit gibt es nicht viel zu berichten, es entwickelte sich ein Fußballspiel auf einem überschaubaren Niveau, für die Gastgeber vergaben Andras Varga und David Gyuracz hochkarätige Tormöglichkeiten, das waren die einzigen Torraumszenen in der ersten Halbzeit. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Nun fielen auch Tore

Das erste Tor der Hausherren in der 71. Minute kam etwas glücklich zustande, Andras Varga startete einen Sololauf, wollte das Leder am Goalie vorbei schlenzen, traf aber diesen und der Ball kullerte in Schneckentempo über die Torlinie zur 1:0 Führung für die Heimischen. Auf den Geschmack gekommen, legten die Gastgeber nach vier Minuten nach, nach einer sehenswerten Kombination kommt das Spielgerät zu Lajos Daniel Schimmer und der versenkte das Leder im langen Eck des Gehäuses der Auswärtigen. Im Anschluss an diesem Treffer verteilte der Schiedsrichter drei Gelbe und eine glatt Rote Karte für die Hausherren, was nach Meinung der Zuschauer sehr kleinlich war, besonders die Rote Karte für Krisztian Horvath war unberechtigt. Vor dem Gegentreffer der Gäste hatte Andras Varga die Chance, auf 3:0 zu erhöhen, aber er scheiterte im Alleingang am Torwart der Gäste. In der 89. Minute machten es die Auswärtigen noch einmal spannend, als Tomas Pablo Marolt den Anschlusstreffer erzielte und die Heimischen etwas ins Schwimmen gerieten. Mit Glück und Geschick brachten die Hausherren die drei Punkte ins Trockene.

Stimme zum Spiel

Ewald Gossy, Trainer SV „Die Allee“ Zuberbach:

„In der ersten Halbzeit war es eine ziemlich nervöse Partie, man hat bemerkt, dass es für die Gäste um etwas geht und wir haben drei hochkarätige Torchancen liegen lassen. Die fünf Gelben und die Rote Karte wurden zu kleinlich verteilt, nun fehlen uns am kommenden Wochenende drei Spieler.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei