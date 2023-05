Lupenreiner Hattrick - Kizlin und Kemeten "putzen" Welgersdorf mit 4:0

Details Samstag, 20. Mai 2023 22:53

SV Welgersdorf blieb gegen Kemeten chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche am Samstag an Spieltag 23 der 1. Klasse Süd. Kemeten erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Enger ging es kaum: Die Heimmannschaft hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Klare Sache

Stjepan Kokot nutzte die Chance für Kemeten und beförderte in der 29. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz - vom Elfmeterpunkt gingen die Heimischen in ront. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Mit den Treffern zum 4:0 (47./51./64.) sicherte Sandro Kizlin Kemeten nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Letztlich kam Kemeten gegen Welgersdorf zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Durch den Erfolg rückte Kemeten auf die siebte Position der 1. Klasse Süd vor. Der Hausherr bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SV Welgersdorf ist Kemeten weiter im Aufwind.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Welgersdorf im unteren Mittelfeld. Nun mussten sich die Gäste schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Welgersdorf die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Sonntag trifft Kemeten auf ASK Skoda Simon Goberling, Welgersdorf spielt tags zuvor gegen SC Wiesfleck.

1. Klasse Süd: Kemeten – SV Welgersdorf, 4:0 (1:0)

64 Sandro Kizlin 4:0

51 Sandro Kizlin 3:0

47 Sandro Kizlin 2:0

29 Stjepan Kokot 1:0

