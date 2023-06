Meistertitel fixiert: Tobaj nach Kantersieg bei Buchschachen nicht mehr einzuholen

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:08

Mit 0:4 verlor Buchschachen am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen ASV Tobaj - damit konnten die Gäste eine Woche vor "Kassenschluss" den Meistertitel in der 1. Klasse Süd eintüten. Im Hinspiel war Buchschachen bei der deutlichen 0:7-Pleite unter die Räder gekommen.

"Platz der Sonne" gehört Tobaj

Lukas Spirk trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein, nachdem zuvor einige Halbchancen ungenutzt blieben. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Alen Herceg einen weiteren Treffer für ASV Tobaj - der Liga-Primus nahm daher langsam Kurs auf, sorgte für die Vorentscheidung. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Luka Dragovic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für ASV Gemeinde Tobaj (86.). Spirk gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Tabellenführer (89.) - vom Elfmeterpunkt sorgte er für den Schlusspunkt. Ein starker Auftritt ermöglichte den Gästen am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Buchschachen - Rang eins ist damit einzementiert.

Buchschachen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht der Gastgeber mit 16 Punkten auf Platz 14. Insbesondere an vorderster Front liegt bei SC Buchschachen das Problem. Erst 28 Treffer markierte Buchschachen – kein Team der 1. Klasse Süd ist schlechter. Nun musste sich SC Buchschachen schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Erfolgsgarant von ASV Tobaj ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 87 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. ASV Gemeinde Tobaj weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

ASV Tobaj wandert mit nun 61 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Buchschachen gegenwärtig trist aussieht.

Als Nächstes steht für SC Buchschachen eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn. ASV Gemeinde Tobaj empfängt parallel Neuhaus am Klausenbach.

1. Klasse Süd: SC Buchschachen – ASV Gemeinde Tobaj, 0:4 (0:2)

89 Lukas Spirk 0:4

86 Luka Dragovic 0:3

44 Alen Herceg 0:2

21 Lukas Spirk 0:1

