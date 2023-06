Nach Lucky Punch: Sankt Martin verliert Spitzenspiel gegen Unterschützen

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:24

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab und SK Unterschützen, die nach einem späten Siegtreffer der Gäste im Rahmen der 25. Runde mit 1:2 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Durch die Pleite der Hausherren ist Tobaj vorzeitig Meister. Auf fremdem Platz hatte sich Sankt Martin/Raab im Hinspiel einen 1:0-Sieg bei Unterschützen gesichert.

Turnaround der Gäste in letzter Sekunde

Luka Vrhunc Pfeifer besorgte den ersten Treffer des Nachmittags und trug sich als einziger Akteur in Hälfte eins in die Torschützenliste ein - 1:0. Zur Pause reklamierte St. Martin eine knappe Führung für sich. Adam Gyula Vittman beförderte das Leder zum 1:1 von SK Unterschützen in die Maschen (67.). Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Bruno Bogovic rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für den Gast in greifbare Nähe. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für Unterschützen. Man hatte sich gegen ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab durchgesetzt.

Sankt Martin/Raab hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Die gute Bilanz der Heimmannschaft hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte St. Martin bisher 17 Siege, sechs Remis und zwei Niederlagen.

Trotz des Sieges bleibt SK Unterschützen auf Platz drei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Unterschützen ist die funktionierende Defensive, die erst 22 Gegentreffer hinnehmen musste. SK Unterschützen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab ist auf gegnerischer Anlage Sankt Michael (Samstag, 17:30 Uhr). Unterschützen misst sich am gleichen Tag mit Kemeten.

1. Klasse Süd: ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab – SK Unterschützen, 1:2 (1:0)

95 Bruno Bogovic 1:2

67 Adam Gyula Vittman 1:1

36 Luka Vrhunc Pfeifer 1:0

