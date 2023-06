Später Siegtreffer für Neuhaus gegen Sankt Michael

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:30

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Neuhaus am Klausenbach und Sankt Michael, die am Samstag unter dem Deckmantel von Spieltag 25 mit 2:1 endete. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:0 auf das Konto von Sankt Michael gegangen.

Lucky Punch in letzter Minute

Die Führung von Neuhaus/Klaus. stellte Marcel Unger sicher. Der Angreifer traf vor 128 Zuschauern zum 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte in einem ansonsten ausgeglichenen Unterfangen lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Filip Hanzic ließ sich in der 69. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Sankt Michael. Zum Mann des Spiels avancierte Leon Weber, der für Neuhaus am Klausenbach in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (90.). Schließlich sprang für Neuhaus/Klausenb. gegen Sankt Michael ein Dreier heraus.

Kurz vor Saisonende steht Neuhaus/Klaus. mit 36 Punkten auf Platz fünf.

Sankt Michael muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der Gast rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Sankt Michael musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sankt Michael insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Sankt Michael noch Luft nach oben.

Kommende Woche tritt Neuhaus am Klausenbach bei ASV Gemeinde Tobaj an (Samstag, 17:30 Uhr), am gleichen Tag genießt Sankt Michael Heimrecht gegen ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – Sankt Michael, 2:1 (1:0)

90 Leon Weber 2:1

69 Filip Hanzic 1:1

40 Marcel Unger 1:0

