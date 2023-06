Wiesfleck schoss Goberling mit 5:1 vom Platz

Details Montag, 05. Juni 2023 09:35

Der SC Wiesfleck empfing am Sonntagnachmittag den ASK Goberling zum Meisterschaftsspiel der 25. Runde in der 1. Klasse Süd. In dieser Begegnung ging es für die Hausherren, die Serie von sechs sieglosen Spielen zu beenden und den unmittelbaren Tabellennachbarn zu überholen. In einem erst in der zweiten Halbzeit interessanten Match waren die Einheimischen den Gästen aus Goberling vollkommen überlegen und schickten sie mit einer 5:1 Packung auf den Heimweg.

Torlose erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit spielten beide Teams auf abwarten, was macht der Gegner, wie können wir zu Torchancen kommen, welche Schwächen offenbart der Gegenüber. So plätscherte das Spiel vor sich hin, ohne dass es bemerkenswerte Aktionen gegeben hätte. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Wiesfleck legte los

In der zweiten Spielhälfte dann in der 49. Minute die spielentscheidende Szene, als der Goberlinger Spieler Andreas Polster wegen einer Torchancenverhinderung von Schiedsrichter Gustav Boandl die Rote Karte gezeigt bekam und vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Aus diesem Vorfall resultierte ein Freistoß aus circa 25 Meter, den Sascha Kirnbauer raffiniert unter der hochspringen Mauer der Gäste zum 1:0 einschoss. Auf den Geschmack gekommen, legte Stefan Platzer zwei Minuten später nach, als er nach einem schön vorgetragenen Angriff das Leder zugespielt bekam und kompromisslos zum 2:0 einlochte. In Minute 60 der nächste Treffer zum 3:0 für die Heimischen, als Daniel Kasza das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen abgab. Auch Josef Zingl wollte sich am Torreigen beteiligen, als er einen Schuss auf das Gehäuse der Auswärtigen losgelassen hatte, gab es ein klares Handspiel eines Verteidigers der Gäste. Alle Beteiligten warteten auf den Elfmeterpfiff, und diese Situation nutzt der Torschütze aus und es hieß 4:0. Im Anschluss daran hatten die Gäste die Möglichkeit, einen Ehrentreffer zu erzielen, aber ein Kopfball endete an der Latte des Gehäuses der Heimischen. In der 85. Minute gelang nun den Gästen der Ehrentreffer von Thomas Kappel zum 1:4, und kurz vor dem Schlusspfiff trug sich Patrick Siman noch in die Torschützenliste ein und erzielte den 5:1 Endstand.

Stimme zum Spiel

Rene Mahlknecht, Trainer SC Wiesfleck:

„Die erste Halbzeit war ein Abtasten von beiden Seiten, es gab keine Torchancen. Der einsetzende Regen hat es dann ein wenig spannend gemacht, da viele Spieler das falsche Schuhwerk anhatten und herumgerutscht sind. Für uns war es wichtig, wieder ein Spiel auf eigenem Rasen zu gewinnen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei