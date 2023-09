Neuhaus gewinnt bei Torreigen in Jabing

Details Samstag, 09. September 2023 21:54

Gegen Neuhaus am Klausenbach holte sich ASK Jabing eine 2:4-Niederlage am vierten Spieltag ab.

Hoher Unterhaltungswert

BEd Benjamin Hupfer brachte Jabing in der 23. Spielminute in Führung. Kurz vor der Pause traf Mitja Semen für Neuhaus/Klausenb. (41.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Marcel Unger mit dem 2:1 für den Gast zur Stelle (44.). Die Pausenführung von Neuhaus/Klaus. fiel knapp aus. In der 51. Minute brachte Tobias Weber das Netz für Neuhaus am Klausenbach zum Zappeln. Als wäre die Lage für ASK Jabing nicht schon misslich genug gewesen, musste Roberto Vucic in der 61. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Robin Kamper witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für den Gastgeber ein (78.) - die Hausherren versuchten in Unterzahl das Comeback zu lancieren. Marko Karnet erhöhte für Neuhaus/Klausenb. dann aber zum Kehraus auf 4:2 (90.). Am Ende nahm Neuhaus/Klaus. bei Jabing einen Auswärtssieg mit.

Fünf Spiele und noch kein Sieg: Jabing wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Die drei Zähler katapultierten Neuhaus am Klausenbach in der Tabelle auf Platz neun. Neuhaus/Klausenb. schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 13 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte Neuhaus/Klaus. bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Am kommenden Sonntag tritt ASK Jabing bei SC Wiesfleck an, während Neuhaus am Klausenbach einen Tag zuvor Oberdorf empfängt.

1. Klasse Süd: ASK Jabing – Neuhaus am Klausenbach, 2:4 (1:2)

90 Marko Karnet 2:4

78 Robin Kamper 2:3

51 Tobias Weber 1:3

44 Marcel Unger 1:2

41 Mitja Semen 1:1

23 Benjamin Hupfer 1:0

