"Alle guten Dinge sind drei": 3:0-Erfolg für Loipersdorf-Kitzladen bei Unterschützen

Details Samstag, 09. September 2023 21:58

Mit SK Unterschützen und Loipersdorf-Kitzladen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Unterschützen schien Loipersdorf-Kitzl. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand.

Ausgeglichener Spielverlauf, deutliches Ergebnis

Marijo Sandor brachte Loipersdorf-Kitzl in der sechsten Spielminute in Führung. Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 57. Minute erhielt Lukas Ulreich die Gelb-Rote Karte, sodass SK Unterschützen fortan in Unterzahl agieren musste. Das 2:0 für Loipersdorf-Kitzladen stellte Sandor sicher, nachdem zuvor eher die Heimischen ein Chancen-Plus vorfanden. In der 82. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kurz vor Schluss traf Niklas Glatz nach einem Eckball für Loipersdorf-Kitzl. (95.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für Loipersdorf-Kitzl. Man hatte sich gegen SK Unterschützen durchgesetzt.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Unterschützen auf Platz fünf abgerutscht.

Loipersdorf-Kitzladen ist auswärts noch ohne Punktverlust. Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Loipersdorf-Kitzl. freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz vier. Loipersdorf-Kitzl ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist SK Unterschützen zu Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn, am gleichen Tag begrüßt Loipersdorf-Kitzladen ASK Skoda Simon Goberling vor heimischem Publikum.

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – Loipersdorf-Kitzladen, 0:3 (0:1)

95 Niklas Glatz 0:3

82 Marijo Sandor 0:2

6 Marijo Sandor 0:1

