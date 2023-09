Goberling weist Wiesfleck in die Schranken

Details Sonntag, 10. September 2023 18:30

Ein Tor machte den Unterschied – ASK Skoda Simon Goberling siegte mit 2:1 gegen SC Wiesfleck. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Knappe Geschichte

Beide Mannschaften starteten ambitioniert, die Hausherren klopften durch einen Lattentreffer (16.) erstmals an, ehe die Gäste eine Großchance (20.) ungenutzt ließen. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Thomas Kappel aufseiten von ASK Goberling das 1:0 (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 62. Minute brachte Goberling das Netz zum Zappeln - Tarik Avdibasic traf nach herrlicher Vorlage zum 2:0. Kurz vor Ultimo war noch Patrick Siman zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Wiesfleck verantwortlich (90.). In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Stefan Neudecker von ASK Skoda Simon Goberling mit Gelb-Rot vom Platz. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte ASK Goberling schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

ASK Skoda Simon Goberling ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog Goberling an SC Wiesfleck vorbei auf Platz acht. Wiesfleck fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am Samstag, den 16.09.2023 (15:30 Uhr) steht für ASK Skoda Simon Goberling eine Auswärtsaufgabe gegen Loipersdorf-Kitzladen an. SC Wiesfleck tritt einen Tag später daheim gegen ASK Jabing an.

1. Klasse Süd: ASK Skoda Simon Goberling – SC Wiesfleck, 2:1 (1:0)

90 Patrick Siman 2:1

62 Tarik AvdibasiÄ? 2:0

40 Thomas Kappel 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.