Tore am laufenden Band - Zuberbach biegt Bad Tatzmannsdorf

Details Samstag, 16. September 2023 22:13

Bad Tatzmannsdorf hatte am Samstag gegen SV Zuberbach mit 3:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Tore wie am Fließband

Ein Doppelpack brachte Zuberbach in eine komfortable Position: Bence Pergel war gleich zweimal zur Stelle (13./17.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Krisztian Horvath in der 23. Minute. Bad Tatzmannsdorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SV Zuberbach. Wenige Minuten später verkürzte Bad Tatzmannsdorf auf 1:3 (53.) - Patrick Bürger verkürzte. Für das 4:1 von Zuberbach sorgte Pergel, der in Minute 80 zur Stelle war. In der 82. Minute erzielte Dorian Puretic das 2:4 für Bad Tatzmannsdorf. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Dominik Muth vom Gastgeber musste vorzeitig zum Duschen (88.). Pergel führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (89.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Ivan Cecura für einen Treffer sorgte (95.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für SV Zuberbach. Man hatte sich gegen Bad Tatzmannsdorf durchgesetzt.

Durch diese Niederlage fällt Bad Tatzmannsdorf in der Tabelle auf Platz vier zurück. Bad Tatzmannsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Bei Zuberbach präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Die drei errungenen Zähler waren für die Gäste gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. SV Zuberbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Zuberbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Bad Tatzmannsdorf ist am Samstag, den 23.09.2023 (16:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage SK Unterschützen. Einen Tag später (16:00 Uhr) misst sich SV Zuberbach mit ASKÖ Schlaining.

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf – SV Zuberbach, 3:5 (0:3)

95 Ivan Cecura 3:5

89 Bence Pergel 2:5

82 Dorian Puretic 2:4

80 Bence Pergel 1:4

53 Patrick Buerger 1:3

23 Krisztian Horvath 0:3

17 Bence Pergel 0:2

13 Bence Pergel 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.