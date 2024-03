Unterschützen bezwingt Wiesfleck in unterhaltsamer Partie

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:14

SK Unterschützen kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen SC Wiesfleck. Als Favorit rein – als Sieger raus. Unterschützen hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel bei Wiesfleck hatte SK Unterschützen schlussendlich mit 5:0 gewonnen.

Gäste sorgen direkt nach Wiederbeginn für die Entscheidung

Unterschützen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Adam Gyula Vittman traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Für das erste Tor von SC Wiesfleck war Lukas Lipp verantwortlich, der in der zwölften Minute das 1:1 besorgte. Vittman schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (37.). Mit der Führung für SK Unterschützen ging es in die Halbzeitpause. In der 46. Minute erhöhte Marco Helmig auf 3:1 für die Heimmannschaft. Mit dem 4:1 von Vittman für Unterschützen war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). In der 70. Minute brachte Stefan Hettlinger das Netz für Wiesfleck zum Zappeln. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:2 zugunsten von SK Unterschützen.

Mit dem souveränen Sieg gegen SC Wiesfleck festigte Unterschützen die zweite Tabellenposition. SK Unterschützen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 37 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Unterschützen. Mit dem Sieg knüpfte Unterschützen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SK Unterschützen zehn Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. SK Unterschützen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Wiesfleck derzeit nicht. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Unterschützen stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei Loipersdorf-Kitzladen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Wiesfleck ASK Skoda Simon Goberling.

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – SC Wiesfleck, 4:2 (3:1)

70 Stefan Hettlinger 4:2

48 Adam Gyula Vittman 4:1

46 Marco Helmig 3:1

37 Adam Gyula Vittman 2:1

12 Lukas Lipp 1:1

2 Adam Gyula Vittman 1:0

