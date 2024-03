Deutsch Kaltenbrunn siegt nach frühem Doppelschlag in Heiligenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:15

Ein Tor machte den Unterschied – Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn siegte mit 2:1 gegen SV Heiligenbrunn. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Erfolg für Deutsch Kaltenbrunn geendet.

Anschlusstreffer bringt keine Trendwende mit sich

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Kevin David Majczan markierte in der vierten Minute die Führung. Für das 2:0 von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn zeichnete Fran Rozmaric verantwortlich (16.). Die Hintermannschaft von Heiligenbrunn ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Deutsch Kaltenbrunn musste den Treffer von Fran Kristofic zum 1:2 hinnehmen (71.). Obwohl Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Heiligenbrunn zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Trotz der Niederlage belegt Heiligenbrunn weiterhin den neunten Tabellenplatz. Sieben Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die Situation bei SV Heiligenbrunn bleibt angespannt.

Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Deutsch Kaltenbrunn derzeit auf dem Konto. Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Am nächsten Samstag reist Heiligenbrunn zu Bad Tatzmannsdorf, zeitgleich empfängt Deutsch Kaltenbrunn SV Zuberbach.

1. Klasse Süd: SV Heiligenbrunn – Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn, 1:2 (0:2)

71 Fran Kristofic 1:2

16 Fran Rozmaric 0:2

4 Kevin David Majczan 0:1

Details

