Neuhaus/Klausenb. siegt gegen Schlusslicht ASK Jabing

Details Samstag, 06. April 2024 23:20

Neuhaus am Klausenbach verschaffte sich mit dem 3:1-Erfolg gegen ASK Jabing Luft im Tabellenkeller. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Neuhaus/Klausenb. wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel bei Jabing hatte Neuhaus/Klaus. schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Doppelschlag in der Nachspielzeit besiegelt Heimsieg

Mate Gale stellte die Weichen für Neuhaus am Klausenbach auf Sieg, als er in Minute 22 mit dem 1:0 zur Stelle war. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Gastgeber für sich beanspruchten. Benjamin Bogad war es, der in der 58. Minute den Ball im Gehäuse von Neuhaus/Klausenb. unterbrachte. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Josip Mlinaric einen Treffer für Neuhaus/Klaus. im Ärmel hatte (92.). In der Nachspielzeit besserte Gale seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Neuhaus am Klausenbach erzielte. Letztlich nahm ASK Jabing im Kellerduell bei Neuhaus/Klausenb. eine bittere Niederlage hin.

Neuhaus/Klaus. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von Neuhaus am Klausenbach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Neuhaus/Klausenb. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Neuhaus/Klaus. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Jabing klar erkennbar, sodass bereits 56 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit lediglich drei Zählern aus 17 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 14 Treffern stellt ASK Jabing den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Süd. Für Jabing sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Nächster Prüfstein für Neuhaus am Klausenbach ist Oberdorf (Samstag, 16:30 Uhr). ASK Jabing misst sich am selben Tag mit SC Wiesfleck (16:00 Uhr).

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – ASK Jabing, 3:1 (1:0)

93 Mate Gale 3:1

92 Josip Mlinaric 2:1

58 Benjamin Bogad 1:1

22 Mate Gale 1:0

