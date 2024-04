Loipersdorf-K. feiert Heimsieg über Schlusslicht Jabing

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:31

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Loipersdorf-Kitzladen. Das Heimteam setzte sich mit einem 2:1 gegen ASK Jabing durch. Im Hinspiel hatte Loipersdorf-Kitzl die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Anschlusstor kam zu spät

Loipersdorf-Kitzladen ging durch Luka Mandura in der zehnten Minute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Marijo Sandor das 2:0 nach (42.). Mit der Führung für Loipersdorf-Kitzl. ging es in die Halbzeitpause. Für das 1:2 von Jabing zeichnete Jan Humar verantwortlich (78.). Schließlich sprang für Loipersdorf-Kitzl gegen ASK Jabing ein Dreier heraus.

Loipersdorf-Kitzladen machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem siebten Platz. Loipersdorf-Kitzl. verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Jabing stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Süd und hat bereits 64 Gegentreffer kassiert. Der Tabellenletzte ist in der Rückrunde noch ohne Sieg.

Am kommenden Samstag trifft Loipersdorf-Kitzl auf Neuhaus am Klausenbach, Jabing spielt am selben Tag gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – ASK Jabing, 2:1 (2:0)

78 Jan Humar 2:1

42 Marijo Sandor 2:0

10 Luka Mandura 1:0

Details

