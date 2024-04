Neuhaus/Klausenb. gewinnt Torfestival gegen Loipersdorf-Kitzladen

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:39

Neuhaus am Klausenbach und Loipersdorf-Kitzladen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war mit einer herben 0:6-Abreibung aus Sicht von Neuhaus/Klausenb. zu Ende gegangen.

"Lucky Punch" in der Nachspielzeit

Das erste Tor des Spiels ging an die Heimmannschaft. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Loipersdorf-Kitzl, denn Unglücksrabe Niklas Glatz beförderte den Ball ins eigene Netz (26.). Marijo Sandor glich nur wenig später für Loipersdorf-Kitzl aus (30.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Christian Wolf war es, der in der 48. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Loipersdorf-Kitzladen unterbrachte. Mitja Semen erhöhte den Vorsprung von Neuhaus/Klaus. nach 76 Minuten auf 3:1. Mit schnellen Toren von Daniel Peter Hornung (85.) und Sandor (86.) schlug Loipersdorf-Kitzl. innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. In der Nachspielzeit schockte Georg Stocker die Gäste, als er das Führungstor für Neuhaus am Klausenbach erzielte (93.). Letzten Endes holte Neuhaus/Klausenb. gegen Loipersdorf-Kitzl drei Zähler.

Neuhaus/Klaus. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Neuhaus am Klausenbach bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Neuhaus/Klausenb. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Loipersdorf-Kitzladen führt mit 29 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Neun Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Loipersdorf-Kitzl. derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte Loipersdorf-Kitzl kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Sonntag tritt Neuhaus/Klaus. bei Deutsch Kaltenbrunn an, während Loipersdorf-Kitzladen einen Tag zuvor SC Wiesfleck empfängt.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – Loipersdorf-Kitzladen, 4:3 (1:1)

93 Georg Stocker 4:3

86 Marijo Sandor 3:3

85 Daniel Peter Hornung 3:2

76 Mitja Semen 3:1

48 Christian Wolf 2:1

30 Marijo Sandor 1:1

26 Eigentor durch Niklas Glatz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.