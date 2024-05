Leader Oberdorf gewinnt packendes Spiel bei Heiligenbrunn

Spielberichte

Details Montag, 06. Mai 2024 18:16

Ein Fußballnachmittag, der die Fans bis zur letzten Sekunde in Atem hielt: Im packenden Duell zwischen SV Heiligenbrunn und Oberdorf gab es Tore, Wendungen und leidenschaftlichen Einsatz auf beiden Seiten. Die Gäste aus Oberdorf setzten sich letztlich mit einem 4:2-Sieg durch, nachdem es zur Halbzeit noch 2:2 stand. Der Spielverlauf bot alles, was das Fußballherz begehrt, von frühen Toren bis hin zu entscheidenden Wechseln in den Schlussminuten.

Ein Spiel der schnellen Tore

Die Partie startete furios mit einer frühen Führung für Heiligenbrunn durch Boris Vurusic in der 13. Minute, der die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Auftakt sorgte für Begeisterung unter den Anhängern der Heimmannschaft, doch die Freude währte nicht lange. Oberdorf antwortete schnell und entschieden: Luka Novoselec traf in der 19. Minute zum 1:1-Ausgleich, gefolgt von Maximilian Halper, der in der 23. Minute das Spiel drehte und Oberdorf mit 2:1 in Führung brachte. Doch noch vor der Halbzeitpause gelang Valentin Cvetkovic in der 44. Minute der Ausgleich zum 2:2 für Heiligenbrunn, was die Spannung im Spiel hochhielt.

Oberdorf dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich Oberdorf entschlossen, das Spiel für sich zu entscheiden. Leo Jakopec erzielte in der 51. Minute das wichtige 3:2, was den Gästen zusätzlichen Auftrieb gab. Heiligenbrunn versuchte, durch Wechsel und taktische Anpassungen das Blatt zu wenden, doch die entscheidenden Momente gehörten Oberdorf. Luka Novoselec, der bereits im ersten Durchgang erfolgreich war, setzte in der 83. Minute mit seinem Tor zum 4:2 den Schlusspunkt. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für Oberdorf und ließ die Gäste jubeln.

