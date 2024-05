Neuhaus am Klausenbach sichert sich knappen Sieg gegen Deutsch Kaltenbrunn

Spielberichte

Details Montag, 06. Mai 2024 18:28

In einem spannenden Spiel am Sonntagmorgen setzte sich Neuhaus am Klausenbach mit einem knappen 2:1 gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn durch. Bereits in der ersten Spielminute ging Neuhaus/Klausenb. in Führung und konnte diese bis zum Schlusspfiff verteidigen, obwohl Deutsch Kaltenbrunn alles versuchte, um das Spiel zu drehen.

Ein Spiel voller Höhen und Tiefen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Christian Wolf für Neuhaus/Klausenb. bereits in der ersten Minute den Führungstreffer erzielte. Dies setzte den Ton für die erste Halbzeit, in der Neuhaus am Klausenbach das Spiel dominierte. Karlo Slukic, der Torwart von Deutsch Kaltenbrunn, zeigte jedoch mehrere Male seine Klasse und verhinderte einen höheren Rückstand seines Teams. Trotz seiner Bemühungen gelang es Jakob Meitz in der 48. Minute, die Führung für Neuhaus/Klausenb. auf 2:0 zu erhöhen. Kurz nach der Halbzeitpause schien es, als wäre das Spiel bereits entschieden.

Deutsch Kaltenbrunn gab sich jedoch nicht geschlagen. In der 71. Minute gelang Patrik Preiner der Anschlusstreffer zum 1:2, was dem Spiel neue Spannung verlieh. Trotz der roten Karte für Ljubicic von Neuhaus/Klausenb. und mehreren Wechseln auf beiden Seiten, um frischen Wind in das Spiel zu bringen, konnte Deutsch Kaltenbrunn den Ausgleich nicht mehr erzielen. Die Schlussphase wurde noch einmal hektisch, aber Neuhaus/Klausenb. hielt dem Druck stand und sicherte sich den Sieg.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn : Neuhaus/Klaus. - 1:2 (0:1)

71 Patrik Preiner 1:2

48 Jakob Meitz 0:2

1 Christian Wolf 0:1

