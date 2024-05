Souveräner Sieg: ASK Schlaining dominiert gegen ASK Jabing

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:40

Ein aufregendes Fußballspiel fand in der 22. Runde der 1. Klasse Süd statt, bei dem ASK Schlaining auswärts ASK Jabing klar mit 0:3 besiegte. Trotz eines ausgeglichenen ersten Durchgangs, in dem keine Tore fielen, zeigte Schlaining in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Erste Halbzeit ohne Tore aber mit Spannung

Das Spiel begann energisch mit einem Anpfiff, der beide Teams motiviert in die Partie starten ließ. Die ersten Minuten waren von intensiven Bemühungen auf beiden Seiten geprägt, wobei ASK Schlaining gleich in der 3. Minute seinen ersten Torschuss abgab. Der Heimkeeper von ASK Jabing zeigte sich jedoch früh in Topform und parierte mehrere gute Chancen, einschließlich einer hervorragenden Aktion in der 20. Minute. Die Fans wurden in der 17. Minute beinahe Zeuge eines Kopfballtores, doch der Ball traf nur die Stange. Beide Teams schenkten sich nichts, und die erste Halbzeit endete trotz einiger guter Chancen mit einem 0:0-Pausenstand.

Zweite Halbzeit: Schlaining übernimmt die Kontrolle

Die zweite Halbzeit begann schwungvoll und ASK Schlaining erhöhte den Druck. Ihre Anstrengungen wurden in der 56. Minute belohnt, als Adrian Kovacs nach einer soliden Teamleistung das 0:1 erzielte. Der Torjubel war kaum verklungen, als ASK Schlaining in der 65. Minute durch einen spektakulären Volley von Adis Crnovic das 0:2 nachlegte. Die Gastgeber versuchten zu antworten, aber die Schlaining-Verteidigung stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

In der 84. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für ASK Schlaining. Tobias Glösl trat an und verwandelte sicher zum 0:3, was praktisch die Entscheidung in diesem Match bedeutete. Trotz später Wechselversuche von ASK Schlaining, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen und das Ergebnis zu sichern, blieb es beim 0:3 bis zum Schlusspfiff.

1. Klasse Süd: Jabing : Schlaining - 0:3 (0:0)

85 Tobias Glösl 0:3

65 Adis Crnovic 0:2

56 Adrian Kovacs 0:1

