Dominante Vorstellung: SK Unterschützen bezwingt Kemeten

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:41

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse Süd lieferten sich SK Unterschützen und Kemeten ein torreiches Duell, das mit einem klaren 5:2 Sieg für die Gastgeber endete. SK Unterschützen zeigte von Beginn an eine starke Offensivleistung und sicherte sich bereits zur Halbzeit eine komfortable Führung. Trotz eines Aufbäumens von Kemeten in der zweiten Hälfte, konnte das Heimteam den Sieg souverän nach Hause spielen.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Der Auftakt des Spiels verlief für SK Unterschützen nahezu perfekt. Bereits in der 8. Minute brachte Adam Gyula Vittman das Heimteam mit einem scharfen Schuss ins Eck in Führung. Dieses frühe Tor gab SK Unterschützen sichtlich Auftrieb, denn die Mannschaft übernahm sofort die Kontrolle über das Spiel und drängte auf eine Erweiterung des Vorsprungs. In der 34. Minute war es Jonas Grabenhofer, der das 2:0 markierte und die Dominanz seiner Mannschaft weiter unterstrich.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Michel Simon in der 41. Minute auf 3:0 für SK Unterschützen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause, während Kemeten sichtlich nach Lösungen suchen musste, um ins Spiel zurückzufinden.

Kemeten kämpft, aber Unterschützen behält die Oberhand

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte, mit einem weiteren Tor für SK Unterschützen. Daniel Vlasics erzielte in der 67. Minute das 4:0, indem er eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Kemeten ausnutzte. Doch Kemeten zeigte Charakter und gab nicht auf. Nur eine Minute später gelang David Stampfel der Ehrentreffer zum 4:1, indem er einen schnellen Gegenangriff erfolgreich abschloss.

Trotz des Rückschlags ließ SK Unterschützen nicht locker und erzielte in der 76. Minute durch Michel Simon, der mit seinem zweiten Tor des Tages den alten Abstand wiederherstellte, das 5:1. Kemeten fand jedoch erneut eine Antwort und verkürzte in der 79. Minute durch Roberto Kizlin auf 5:2. Kizlin nutzte eine Lücke in der Verteidigung von SK Unterschützen und platzierte den Ball gekonnt im Netz.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere große Aufreger, und SK Unterschützen sicherte sich einen verdienten 5:2-Heimsieg.

1. Klasse Süd: Unterschützen : Kemeten - 5:2 (3:0)

79 Roberto Kizlin 5:2

76 Michel Simon 5:1

68 David Stampfel 4:1

67 Daniel Vlasics 4:0

41 Michel Simon 3:0

34 Jonas Grabenhofer 2:0

8 Adam Gyula Vittman 1:0

