SC Wiesfleck triumphiert mit 4:1 gegen Deutsch Kaltenbrunn

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:11

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse Süd fand am Franz Schuh Platz ein packendes Duell zwischen SC Wiesfleck und Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn statt, das mit einem klaren 4:1 für die Heimmannschaft endete. SC Wiesfleck zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte das Spiel deutlich für sich entscheiden.

Stürmischer Start für SC Wiesfleck

Bereits in den ersten Minuten des Spiels machte SC Wiesfleck deutlich, dass sie die dominierende Mannschaft auf dem Platz sein wollten. Schon in der 3. Minute erzielte Lovro Vrandecic das erste Tor und brachte sein Team mit einem trockenen Schuss ins rechte Eck in Führung. Die Fans von SC Wiesfleck hatten kaum Zeit, ihren Jubel zu beenden, als Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn in der 26. Minute durch Dominik Potzmann den Ausgleich erzielte. Potzmann überlistete mit einem geschickten Lupfer den Torhüter und stellte die Weichen wieder auf Anfang.

Das Spiel war nun vollkommen offen, doch SC Wiesfleck ließ nicht locker. In der 35. Minute brachte Lovro Vrandecic sein Team erneut in Führung, indem er einen langen Pass auf der rechten Seite annahm und den Ball mit voller Wucht ins Netz drosch. Nur zwei Minuten später erweiterte Stefan Hettlinger mit einem schnellen Sprint und einem präzisen Abschluss die Führung auf 3:1.

SC Wiesfleck sichert den Sieg in der zweiten Hälfte

Nach der Halbzeitpause, die von taktischen Besprechungen und Aufwärmübungen geprägt war, kamen beide Teams mit erneutem Elan auf das Feld zurück. Trotz einiger Versuche von Deutsch Kaltenbrunn, den Anschlusstreffer zu erzielen, hielt die Abwehr von SC Wiesfleck stand und ließ kaum Chancen zu. In der 60. Minute dann der endgültige Knockout: Daniel Kasza erhöhte auf 4:1 für SC Wiesfleck, nachdem er einen langen Pass über die rechte Seite perfekt verwertete und den Ball überlegt ins linke Eck schoss.

Die restlichen 30 Minuten des Spiels verwaltete SC Wiesfleck den Vorsprung geschickt und ließ nicht mehr zu, dass Deutsch Kaltenbrunn ins Spiel zurückfand. Mit gezielten Pässen und kontrolliertem Ballbesitz spielten sie die Zeit herunter, bis der Schiedsrichter das Spiel schließlich beim Stand von 4:1 beendete.

1. Klasse Süd: Wiesfleck : Deutsch Kaltenbrunn - 4:1 (3:1)

60 Daniel Kasza 4:1

37 Stefan Hettlinger 3:1

35 Lovro Vrandecic 2:1

26 Dominik Potzmann 1:1

3 Lovro Vrandecic 1:0

Details

