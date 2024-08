SV Heiligenkreuz und SC Wiesfleck trennen sich im Auftaktspiel unentschieden

Spielberichte

Im Auftaktspiel der 1. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) trafen der SV Heiligenkreuz und der SC Wiesfleck aufeinander. In einer umkämpften Partie konnten beide Teams jeweils einen Treffer erzielen und trennten sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden. Luka Delić brachte die Gastgeber in Führung, doch Marcel Piff sicherte den Gästen aus Wiesfleck kurz vor Schluss noch einen Punkt.

Heiligenkreuz mit frühem Führungstreffer

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr. Die Heimmannschaft, SV Heiligenkreuz, zeigte sich von Beginn an kämpferisch und versuchte, das Spielgeschehen zu kontrollieren.

In der 27. Minute gelang es Luka Delić, die Gastgeber mit einem gezielten Schuss in Führung zu bringen. Der Führungstreffer wurde von den Fans des SV Heiligenkreuz lautstark bejubelt, und die Mannschaft setzte weiterhin auf eine offensive Spielweise. Bis zur Halbzeitpause blieb es jedoch beim Stand von 1:0, da der SC Wiesfleck trotz einiger guter Ansätze keine zählbaren Chancen herausspielen konnte.

SC Wiesfleck kämpft sich zurück und sichert sich spätes Remis

Nach der Halbzeitpause setzte der SC Wiesfleck alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste erhöhten den Druck und kamen zu einigen guten Möglichkeiten, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Die Defensive des SV Heiligenkreuz hielt dem Ansturm lange stand, doch in der 81. Minute gelang den Gästen schließlich der Ausgleich.

Nach einem Eckball stand Marcel Piff goldrichtig und beförderte den Ball unhaltbar ins Netz. Der Ausgleichstreffer zum 1:1 brachte den SC Wiesfleck zurück ins Spiel und sorgte für eine spannende Schlussphase. Beide Teams versuchten nun, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch weder der SV Heiligenkreuz noch der SC Wiesfleck konnten ihre Chancen nutzen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Für beide Mannschaften war es ein zufriedenstellender Start in die neue Saison, auch wenn sicherlich noch Luft nach oben ist.

1. Klasse Süd: Heiligenkreuz : Wiesfleck - 1:1 (1:0)

81 Marcel Piff 1:1

27 Luka Deli? 1:0

