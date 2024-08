SV Heiligenbrunn triumphiert bei Torfestival gegen Kemeten

Spielberichte

In einem höchst kurzweiligen und unterhaltsamen Spiel der 1. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) konnte sich der SV Heiligenbrunn mit einem spektakulären 5:3-Sieg gegen Kemeten durchsetzen. Die Partie war von zahlreichen Toren und intensiven Momenten geprägt, wobei Elias Fabsits und Boris Vurusic von Heiligenbrunn besonders glänzten.

Ein dominanter Beginn von Heiligenbrunn

Das Spiel begann mit einem frühen Paukenschlag, als der SV Heiligenbrunn bereits in der 10. Minute das erste Tor erzielte. Boris Vurusic brachte die Hausherren mit einem präzisen Schuss in Führung. Der frühe Treffer setzte den Ton für die erste Halbzeit und gab Heiligenbrunn das nötige Selbstvertrauen, um weiterhin Druck auszuüben.

In der 28. Minute konnte Elias Fabsits die Führung weiter ausbauen. Sein Tor zum 2:0 zeigte die Offensivstärke der Heimmannschaft und stellte Kemeten vor eine große Herausforderung. Nur wenige Minuten später besorgte Dominik Vrtaric den Anschlusstreffer (29.), ehe kurz darauf Borus Vurusic zum 3:1 traf (30.).

Tore wie am Fließband auch nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 52. Minute, war es erneut Philipp Goger, der für Kemeten traf und den Rückstand auf 3:2 verkürzte. Die Spannung im Spiel stieg merklich, und die Gäste witterten ihre Chance, das Spiel zu drehen.

Doch Heiligenbrunn antwortete prompt. In der 56. Minute gelang Elias Fabsits sein zweites Tor des Spiels, wodurch die Heimmannschaft den Vorsprung auf 4:2 ausbaute. Fabsits war an diesem Tag in Topform und stellte nur wenige Minuten später, in der 62. Minute, mit seinem dritten Treffer den Spielstand auf 5:2. Mit diesem Dreierpack hatte Fabsits maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft.

Doch Kemeten zeigte sich weiterhin kämpferisch und konnte in der 78. Minute durch Stjepan Kokot noch einmal auf 5:3 verkürzen. Dieser Treffer war jedoch lediglich Ergebniskosmetik, da Heiligenbrunn die Führung bis zum Schlusspfiff souverän verteidigte.

In der 90. Minute endete das packende Spiel mit einem verdienten 5:3-Sieg für den SV Heiligenbrunn. Die Heimmannschaft konnte sich über einen gelungenen Saisonstart freuen und beeindruckte mit ihrer offensiven Durchschlagskraft. Für Kemeten war es trotz der Niederlage ein Spiel, das Kampfgeist und Moral zeigte, was ihnen in den kommenden Partien sicherlich zugutekommen wird.

