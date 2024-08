ASK Markt Neuhodis siegt zum Saisonstart beim FC Minihof-Liebau

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 21:43

Im Auftaktspiel der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der ASK Markt Neuhodis mit 2:0 gegen den FC Minihof-Liebau durch. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen von Beginn an und konnten sich durch zwei Tore von Patrik Paudits den verdienten Sieg sichern. Der FC Minihof-Liebau zeigte zwar Kampfgeist, blieb jedoch letztlich chancenlos gegen die effiziente Offensive der Gäste.

Blitzstart für ASK Markt Neuhodis

Das Spiel begann pünktlich und der ASK Markt Neuhodis ließ von Anfang an keinen Zweifel an seiner offensiven Ausrichtung. In der 18. Minute gelang den Gästen der erste Treffer: Patrik Paudits, der in dieser Partie besonders glänzte, verwandelte eine präzise Vorlage und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung setzte den FC Minihof-Liebau unter Druck und die Gastgeber hatten Mühe, ins Spiel zu finden.

Der FC Minihof-Liebau versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Defensive des ASK Markt Neuhodis stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Die Gäste hingegen blieben weiterhin gefährlich und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Trotz einiger guter Ansätze auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeitpause bei der knappen Führung für die Gäste.

ASK Markt Neuhodis macht den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel setzte der FC Minihof-Liebau alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des ASK Markt Neuhodis stand weiterhin souverän und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. In der 73. Minute dann die Entscheidung: Erneut war es Patrik Paudits, der zum 2:0 traf und damit die Vorentscheidung herbeiführte.

Mit diesem zweiten Treffer war der Widerstand des FC Minihof-Liebau gebrochen. Die Gastgeber schafften es nicht mehr, gefährliche Aktionen zu kreieren und mussten sich letztlich der Überlegenheit des ASK Markt Neuhodis beugen. Die Gäste spielten die verbleibende Zeit souverän herunter und brachten den verdienten 2:0-Sieg sicher über die Zeit.

Mit diesem Auftaktsieg setzte der ASK Markt Neuhodis ein klares Zeichen und unterstrich seine Ambitionen in der neuen Saison. Der FC Minihof-Liebau hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die kommenden Spiele nutzen, um die ersten Punkte einzufahren.

1. Klasse Süd: Minihof-Liebau : Markt Neuhodis - 0:2 (0:1)

73 Patrik Paudits 0:2

18 Patrik Paudits 0:1

