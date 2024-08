Neuhaus/Klausenbach triumphiert in letzter Sekunde gegen Deutsch Kaltenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 21:45

In einem spannenden Duell zwischen Neuhaus am Klausenbach und Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn setzte sich die Heimmannschaft am Ende knapp mit 2:1 durch. Das Spiel in der 1. Klasse Süd bot zahlreiche spannende Momente und endete erst in der Nachspielzeit mit dem Siegtor. Beide Mannschaften zeigten über die gesamte Spielzeit hinweg einen unermüdlichen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein packendes Fußballspiel.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit Chancen

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Neuhaus/Klausenb. und Deutsch Kaltenbrunn gingen engagiert in die Partie, doch trotz einiger Chancen auf beiden Seiten wollte in den ersten 45 Minuten kein Tor fallen.

In der 29. Minute hatte Deutsch Kaltenbrunn eine gute Doppelchance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Kurz vor der Halbzeitpause kam Neuhaus/Klausenb. durch Ivan Hajdic zu einer guten Möglichkeit (34. Minute), die ebenfalls ungenutzt blieb. Die erste Halbzeit endete somit torlos.

Spannung und Tore in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Nur eine Minute nach Wiederanpfiff erzielte Andreas Lackner das 1:0 für Neuhaus/Klausenb. in der 46. Minute. Dieses Tor schien das Spiel zu beleben, denn Deutsch Kaltenbrunn reagierte prompt. In der 58. Minute glich Nikolaus Pummer für die Gäste aus und stellte das Spiel auf 1:1.

Deutsch Kaltenbrunn drückte nach dem Ausgleich weiter und hatte in der 59. Minute zwei Topchancen, die jedoch vom Torhüter von Neuhaus/Klausenb. vereitelt wurden. In der 72. Minute hatte Neuhaus Pech, als ein Schuss nur an die Stange ging.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und weiteren Chancen auf beiden Seiten. Doch erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: In der 90. Minute erzielte Ivan Hajdic das viel umjubelte 2:1 für Neuhaus/Klausenb., nachdem er den Verteidiger von Deutsch Kaltenbrunn vermeintlich weggeschoben hatte. Trotz der Proteste der Gäste wurde das Tor anerkannt, und in der 95. Minute endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für die Heimmannschaft.

1. Klasse Süd: Neuhaus/Klaus. : Deutsch Kaltenbrunn - 2:1 (0:0)

93 Ivan Hajdic 2:1

58 Nikolaus Pummer 1:1

46 Andreas Lackner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.