ASK Schlaining feiert Kantersieg zum Start beim SV Oberwart

Details Samstag, 03. August 2024 21:46

In einem rasanten Duell der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich ASK Schlaining mit einem deutlichen 4:1-Sieg gegen SV Oberwart durch. Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber, doch die Gäste drehten das Spiel zu ihren Gunsten und sicherten sich die drei Punkte.

Vielversprechender Beginn für SV Oberwart

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen und die erste Torchance ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 11. Minute gelang es Lars Joachim Postmann, SV Oberwart mit 1:0 in Führung zu bringen. Es war ein vielversprechender Beginn für die Heimmannschaft, die daraufhin weiter Druck ausübte. Der frühe Führungstreffer setzte ASK Schlaining zunächst unter Zugzwang, doch die Gäste blieben konzentriert und suchten nach Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen.

Die Gäste kämpften sich allmählich ins Spiel und wurden immer gefährlicher. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erzielte Benjamin Szendrödi den Ausgleichstreffer zum 1:1 für ASK Schlaining. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabine, und beide Teams hatten noch alle Chancen auf den Sieg.

ASK Schlaining dreht das Spiel

Nach der Halbzeitpause kam ASK Schlaining hochmotiviert aus der Kabine und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 64. Minute war es erneut Marin Glavas, der die Gäste mit einem Tor zum 1:2 in Führung brachte. Die Abwehr von SV Oberwart konnte dem Druck nicht mehr standhalten, und ASK Schlaining nutzte die sich bietenden Chancen konsequent aus.

Die Situation für SV Oberwart verschlechterte sich weiter, als Abed Alrazzak Hassuneh in der 66. Minute mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl wurde es für die Gastgeber zunehmend schwieriger, gegen die nun in Überzahl agierenden Gäste anzukämpfen. Marin Glavas nutzte die Gelegenheit und erhöhte in der 70. Minute auf 1:3 für ASK Schlaining.

ASK Schlaining setzte weiterhin auf Offensive und belohnte sich in der 82. Minute erneut, als Kevin Schenner den Treffer zum 1:4 erzielte.

Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem klaren 1:4 zugunsten von ASK Schlaining. Die Mannschaft bewies nach einem frühen Rückstand große Moral und Stärke, indem sie das Spiel drehte und am Ende verdient als Sieger vom Platz ging.

1. Klasse Süd: SV Oberwart : Schlaining - 1:4 (1:1)

82 Kevin Schenner 1:4

70 Marin Glavas 1:3

64 Marin Glavas 1:2

47 Benjamin Szendrödi 1:1

11 Lars Joachim Postmann 1:0

