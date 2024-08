Sechs Tore, zwei Ausschlüsse: Loipersdorf-Kitzladen bezwingt ASV Sankt Martin/Raab

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 21:48

In einem spannenden und ereignisreichen Spiel der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich Loipersdorf-Kitzladen mit 4:2 gegen ASV Sankt Martin/Raab durch. Die Heim-Mannschaft zeigte von Beginn an eine beeindruckende Leistung und konnte sich trotz einer frühen roten Karte behaupten. Die Gäste kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel, doch am Ende behielt Loipersdorf-Kitzladen die Oberhand.

Frühe Tore und ein Platzverweis prägen die erste Halbzeit

Bereits in der dritten Minute ereignete sich ein erster Schockmoment für die Gastgeber: Christoph Palank von Loipersdorf-Kitzladen sah die rote Karte, was seine Mannschaft früh in Unterzahl brachte. Doch die Heim-Mannschaft ließ sich davon nicht entmutigen und setzte weiter auf Offensive.

In der 10. Minute gelang Jan Benedek der erste Treffer des Spiels und brachte Loipersdorf-Kitzladen mit 1:0 in Führung. Das Team setzte den Gegner weiter unter Druck und wurde in der 22. Minute erneut belohnt. Nikola Lovric erzielte das zweite Tor für Loipersdorf-Kitzladen und baute die Führung auf 2:0 aus. Die Mannschaft von ASV Sankt Martin/Raab hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und musste mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Spannung in der zweiten Halbzeit und ein packendes Finale

Die zweite Halbzeit startete mit einer weiteren entscheidenden Szene. Thiago Gadelha Da Silva von ASV Sankt Martin/Raab erhielt in der 48. Minute die rote Karte, wodurch die Gäste ebenfalls auf zehn Mann reduziert wurden. Nikola Lovric erzielte in der 59. Minute sein zweites Tor des Tages, womit der Spielstand auf 3:0 erhöht wurde.

Doch ASV Sankt Martin/Raab gab sich nicht geschlagen und zeigte eine starke Reaktion. In der 72. Minute gelang Florian Herzenjak der Anschlusstreffer zum 3:1. Die Gäste witterten nun ihre Chance und drängten weiter nach vorne. In der 80. Minute erzielte Nico Mayer das 3:2 und brachte sein Team wieder in Reichweite eines möglichen Unentschiedens. Die Spannung war nun auf dem Höhepunkt und beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball.

In der Schlussphase setzte Loipersdorf-Kitzladen jedoch den entscheidenden Akzent. In der 90. Minute gelang Julian Knapp das erlösende Tor zum 4:2, was gleichzeitig den Endstand markierte.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzl : Sankt Martin/Raab - 4:2 (2:0)

95 Julian Knapp 4:2

80 Nico Mayer 3:2

72 Florian Herzenjak 3:1

59 Nikola Lovric 3:0

22 Nikola Lovric 2:0

10 Jan Benedek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.