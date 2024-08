Torfestival: ASKÖ Schlaining deklassiert FC Minihof-Liebau mit 7:0

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 21:57

Der ASKÖ Schlaining hat in der zweiten Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) ein klares Zeichen gesetzt und den FC Minihof-Liebau mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg nach Hause geschickt. Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Geschehen und gingen mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte erhöhten sie den Druck und schraubten das Ergebnis auf ein sensationelles 7:0.

Starke erste Halbzeit der Hausherren

Von Beginn an machte der ASK Schlaining deutlich, dass sie die drei Punkte unbedingt in Schlaining behalten wollten. Schon in der 9. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Marin Glavas brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer nach einer präzisen Flanke in Führung. Diese frühe Führung setzte den Ton für den restlichen Verlauf der Partie.

In der 23. Minute, nach den ersten zwanzig Minuten, in denen der ASK Schlaining das Spielgeschehen dominierte, gab es erste Zeichen, dass das nächste Tor nicht lange auf sich warten lassen würde. Diese Vorahnung bestätigte sich in der 32. Minute, als Marin Glavas erneut zuschlug und mit einem Traumtor zum 2:0 erhöhte. Mit dieser komfortablen Führung gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte – mit einer Chance für den ASK Schlaining. Bereits in der 46. und 48. Minute hatten die Gastgeber Möglichkeiten, das Ergebnis weiter zu erhöhen, doch noch blieb das dritte Tor aus. Dieses fiel dann schließlich in der 59. Minute durch einen Elfmeter von Zoltan Daniel Nagy, der sicher verwandelte und auf 3:0 stellte.

Der ASK Schlaining zeigte keine Gnade und setzte seinen offensiven Sturmlauf fort. In der 67. Minute erzielte Marin Glavas seinen dritten Treffer des Tages, ein Hattrick, und schickte den gegnerischen Torwart ins Leere – 4:0 für die Gastgeber. Dieser Treffer war ein klares Signal für die Überlegenheit der Hausherren an diesem Tag.

Aber der ASK Schlaining war noch nicht fertig. György Nyari erhöhte in der 78. Minute nach einer Flanke auf 5:0. Der gleiche Spieler legte in der 81. Minute noch einmal nach und machte mit einem weiteren Treffer das halbe Dutzend voll – 6:0. Die Gäste aus Minihof-Liebau hatten keine Antwort auf die spielerische Klasse und den unbändigen Willen der Heimmannschaft.

Den Schlusspunkt unter dieses einseitige Spiel setzte Kevin Schenner in der 86. Minute mit dem siebten Tor des Tages für den ASK Schlaining. Das Publikum, das sich über das gesamte Spiel hinweg lautstark gezeigt hatte, konnte diesen Treffer ausgiebig feiern. Damit endete das Spiel mit einem überzeugenden 7:0-Erfolg für die Heimmannschaft.

Der ASK Schlaining präsentierte sich in absoluter Topform und ließ dem FC Minihof-Liebau keine Chance. Von der ersten bis zur letzten Minute dominierten die Gastgeber das Spiel und sicherten sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und individuelle Klasse einen beeindruckenden Sieg.

1. Klasse Süd: Schlaining : Minihof-Liebau - 7:0 (2:0)

86 Kevin Schenner 7:0

81 György Nyari 6:0

78 György Nyari 5:0

67 Marin Glavas 4:0

59 Zoltan Daniel Nagy 3:0

32 Marin Glavas 2:0

9 Marin Glavas 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.