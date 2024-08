SV Heiligenkreuz sichert sich knappen Auswärtssieg gegen Kemeten

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 21:59

In einem spannenden und umkämpften Spiel der 1. Klasse Süd konnte sich der SV Heiligenkreuz mit 2:1 gegen Kemeten durchsetzen. Nach einer torarmen ersten Halbzeit und einer starken Defensivleistung beider Mannschaften, gelang es Heiligenkreuz in der zweiten Halbzeit, die Führung auszubauen. Kemeten kämpfte sich zwar zurück ins Spiel, konnte die Niederlage aber letztlich nicht mehr abwenden.

Ausgeglichene erste Halbzeit - knappe Gäste-Führung

Das Spiel begann mit viel Enthusiasmus auf beiden Seiten, doch die ersten zehn Minuten verliefen ohne nennenswerte Ereignisse. Kemeten und der SV Heiligenkreuz tasteten sich ab, und das Spielgeschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Mit einem 0:0 Zwischenstand in der 10. Minute war noch alles offen.

Das Spiel nahm Fahrt auf und in der 22. Minute fiel das erste Tor. Ein Fehler in der Abwehr von Kemeten ermöglichte Bence Sipöcz von SV Heiligenkreuz, den Ball im Netz zu versenken und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen.

Kemeten zeigte sich von dem Gegentreffer unbeeindruckt und versuchte nun verstärkt, selbst offensive Aktionen zu starten. Doch es blieb bei einem Spielstand von 0:1 zur Halbzeitpause.

Entscheidende zweite Halbzeit - Heiligenkreuz mit der Oberhand

Die zweite Halbzeit startete vielversprechend für Kemeten. Bereits in der 49. Minute hatten sie eine großartige Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Die Offensivbemühungen der Heimmannschaft wurden jedoch in der 53. Minute bestraft. Nicolas Windisch vom SV Heiligenkreuz traf zum 2:0 und brachte seine Mannschaft in eine komfortable Position.

Doch Kemeten gab nicht auf. In der 59. Minute verzeichneten sie einen weiteren Angriff, der allerdings keine ernsthafte Bedrohung für das Tor von Heiligenkreuz darstellte.

In der 67. Minute erhielt Kemeten dann einen Elfmeter, und Stjepan Kokot ließ sich die Chance nicht entgehen. Mit seinem präzisen Schuss verkürzte er in der 70. Minute auf 1:2. Das Spiel wurde nun zunehmend spannender, und Kemeten drängte auf den Ausgleich.

Die Gäste aus Heiligenkreuz verteidigten jedoch geschickt und konnten in der 86. Minute eine Großchance der Heimmannschaft durch eine Glanzparade ihres Torwarts vereiteln. Die letzten Minuten des Spiels verliefen hektisch, doch am Ende konnte SV Heiligenkreuz den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand der 2:1-Sieg für die Gäste fest.

1. Klasse Süd: Kemeten : Heiligenkreuz - 1:2 (0:1)

70 Stjepan Kokot 1:2

53 Nicolas Windisch 0:2

22 Bence Sipöcz 0:1

