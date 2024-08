Deutsch Kaltenbrunn triumphiert mit 3:0 gegen SV Heiligenbrunn

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:27

Das Aufeinandertreffen zwischen Deutsch Kaltenbrunn und SV Heiligenbrunn in Runde 2 endete mit einem klaren 3:0-Sieg für die Heimmannschaft. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schaffte es Deutsch Kaltenbrunn, die Oberhand zu gewinnen und die Partie mit einem überzeugenden Sieg abzuschließen. Besonders Fran Rozmaric und Nikolaus Pummer überzeugten mit ihren Treffern.

Eine verhaltene erste Halbzeit ohne Torerfolge hier wie dort

Das Spiel zwischen Deutsch Kaltenbrunn und SV Heiligenbrunn begann pünktlich um 17:30 Uhr. Bereits in den ersten Minuten war klar, dass beide Mannschaften hochmotiviert waren, was in einer ausgeglichenen Anfangsphase resultierte. Trotz einiger guter Chancen blieb das Tor in den ersten 45 Minuten unberührt.

In der 34. Minute zeigte sich SV Heiligenbrunn besonders gefährlich, als sie eine Top-Gelegenheit herausspielten. Doch die Abwehr von Deutsch Kaltenbrunn blieb standhaft.

Mit einem Halbzeitstand von 0:0 gingen beide Teams in die Pause. Es war deutlich, dass sowohl Deutsch Kaltenbrunn als auch SV Heiligenbrunn mehr tun mussten, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Deutsch Kaltenbrunn übernimmt die Kontrolle und gewinnt am Ende klar

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 49. Minute gelang Nikolaus Pummer ein sehenswerter Treffer, der Deutsch Kaltenbrunn mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor schien der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb zu geben, während SV Heiligenbrunn zunehmend unter Druck geriet.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit drückte Deutsch Kaltenbrunn weiter auf das Tempo, doch SV Heiligenbrunn gab sich nicht geschlagen. In der 59. Minute erspielte sich SV Heiligenbrunn eine Top-Chance, die sie jedoch nicht in ein Tor ummünzen konnten. Dies spiegelte sich auch in der 82. Minute wider, als SV Heiligenbrunn zwischenzeitlich tonangebend auftrat, aber trotzdem ohne Torerfolg blieb.

In der 90. Minute drehte Fran Rozmaric richtig auf und erzielte gleich zwei Treffer in kurzer Folge. Zuerst netzte er zum 2:0 ein, nur um wenige Augenblicke später das 3:0 zu markieren. Diese Tore besiegelten endgültig den Sieg für Deutsch Kaltenbrunn - 3:0.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn : Heiligenbrunn - 3:0 (0:0)

91 Fran Rozmaric 3:0

90 Fran Rozmaric 2:0

49 Nikolaus Pummer 1:0

