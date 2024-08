Spannendes Unentschieden zwischen ASV Sankt Martin/Raab und Bad Tatzmannsdorf

Spielberichte

In einem packenden Aufeinandertreffen zum Kehraus der 2. Runde in der 1. Klasse Süd trennten sich der ASV Sankt Martin/Raab und Bad Tatzmannsdorf mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und lieferten sich einen packenden Kampf um die Punkte. Der Spielverlauf bot zahlreiche spannende Momente und war bis zum Schluss hochintensiv.

Führung für Bad Tatzmannsdorf wird vor dem Seitenwechsel egalisiert

Das Spiel begann mit hohem Tempo und schon in der ersten Minute gab es eine strittige Szene. Ein vermeintlicher Treffer wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. Beide Teams suchten von Beginn an den Weg nach vorne, wobei sich Bad Tatzmannsdorf etwas zielstrebiger zeigte. In der 38. Minute wurden die Gäste schließlich belohnt: Luka Grgic brachte Bad Tatzmannsdorf mit 1:0 in Führung. Es war ein clever herausgespieltes Tor, das die Abwehr des ASV Sankt Martin/Raab nicht verhindern konnte.

Die Hausherren ließen sich von diesem Rückstand jedoch nicht entmutigen. Kurz vor der Halbzeit gelang Florian Herzenjak der Ausgleichstreffer zum 1:1. In der 43. Minute setzte er sich gekonnt durch und ließ dem Torhüter von Bad Tatzmannsdorf keine Chance. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause, und beide Mannschaften hatten noch alles offen für die zweite Halbzeit.

Dramatische Schlussphase mit Platzverweis und zwei Toren in 180 Sekunden

Die zweite Hälfte begann genauso intensiv wie die erste. Der ASV Sankt Martin/Raab dominierte das Spiel und erspielte sich Chance um Chance. Doch es dauerte bis zur 77. Minute, ehe Florian Herzenjak erneut zuschlug. Mit seinem zweiten Treffer des Tages brachte er den ASV Sankt Martin/Raab mit 2:1 in Führung.

Bad Tatzmannsdorf zeigte jedoch große Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 80. Minute gelang Dorian Puretic der Ausgleich zum 2:2. Die Dramatik nahm weiter zu, als Mohammad Azim Hazara in der 82. Minute die rote Karte sah und Bad Tatzmannsdorf die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten musste.

Trotz der numerischen Überlegenheit konnte der ASV Sankt Martin/Raab keinen weiteren Treffer mehr erzielen. Beide Teams lieferten sich bis zum Schluss einen offenen Schlagabtausch, doch am Ende blieb es beim 2:2.

1. Klasse Süd: Sankt Martin/Raab : Bad Tatzmannsdorf - 2:2 (1:1)

80 Dorian Puretic 2:2

77 Florian Herzenjak 2:1

43 Florian Herzenjak 1:1

38 Luka Grgic 0:1

