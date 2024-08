Loipersdorf-Kitzladen feiert Kantersieg beim SC Wiesfleck

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:31

In einem relativ einseitigen Duell der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich Loipersdorf-Kitzladen mit einem deutlichen 5:1 gegen den SC Wiesfleck durch. Die Gäste dominierten insbesondere in der zweiten Halbzeit und fuhren damit einen verdienten Sieg ein. Wiesfleck konnte nur in der ersten Halbzeit mithalten, bevor Loipersdorf-Kitzladen das Spiel komplett an sich riss.

Frühe Führung und schneller Ausgleich - Gleichstand zur Pause

Die Partie startete umgehend mit viel Tempo und ersten Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 20. Minute gab es die erste nennenswerte Chance für die Hausherren, als ein Offensivspieler des SC Wiesfleck nur das Fangnetz traf. In der 28. Minute verfehlte ein weiterer Schuss der Heim-Mannschaft knapp das Tor, was den Angriffshunger der Wiesflecker deutlich machte.

Doch dann kamen die Gäste besser ins Spiel. In der 35. Minute brachte Mate Gale Loipersdorf-Kitzladen mit 1:0 in Führung. Dieser Vorsprung hielt jedoch nicht lange, denn nur fünf Minuten später gelang Nejc Levec nach einem schönen Stangler von Kirnbauer der Ausgleich für Wiesfleck. Die Zuschauer erlebten eine umkämpfte erste Halbzeit, die mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Dominanz der Gäste in der zweiten Halbzeit mündet in klarem Auswärtssieg

Nach dem Seitenwechsel legte Loipersdorf-Kitzladen deutlich zu. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Julian Knapp das 2:1 für die Gäste, nachdem Jan Benedek eine präzise Vorlage lieferte. Damit war der Grundstein für den Erfolg der Gäste gelegt. In der 50. Minute erhöhte Nikola Lovric mit einem schönen Schuss auf 3:1, und Wiesfleck geriet zunehmend unter Druck.

In der 52. Minute verschärfte sich die Lage für die Hausherren weiter, als Jakob Oberrisser aufgrund eines harten Fouls die Rote Karte sah. SC Wiesfleck musste somit den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten, was die Aufgabe nicht einfacher machte. Loipersdorf-Kitzladen nutzte die numerische Überlegenheit aus und drückte weiter auf das Tempo.

In der 73. Minute vergab Ritter zwar noch eine gute Chance, doch in der 81. Minute erzielte Mate Gale mit seinem zweiten Treffer das 4:1. Zwei Minuten vor Schluss setzte Julian Knapp mit seinem zweiten Tor des Tages den Schlusspunkt und stellte den 5:1-Endstand her.

Der Schlusspfiff ertönte nach 92 Minuten, und Loipersdorf-Kitzladen konnte einen klaren Auswärtssieg feiern. Der SC Wiesfleck hatte in der zweiten Halbzeit dem Druck der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich letztendlich deutlich geschlagen geben.

1. Klasse Süd: Wiesfleck : Loipersdorf-Kitzl - 1:5 (1:1)

83 Julian Knapp 1:5

81 Mate Gale 1:4

50 Nikola Lovric 1:3

48 Jan Benedek 1:2

40 Nejc Levec 1:1

35 Mate Gale 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.