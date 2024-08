Last-Minute-Treffer sichert Kirchfidisch Punkt gegen Neuhaus

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:34

In einem rasanten Duell zwischen dem SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch und Neuhaus am Klausenbach erlebten die Zuschauer eine dramatische Schlussphase. Nachdem Neuhaus in der zweiten Halbzeit in Führung gegangen war, gelang Kirchfidisch in der Nachspielzeit der Ausgleich. Trotz Unterzahl konnte die Heimmannschaft noch einen Punkt retten. Das Spiel endete 1:1.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann pünktlich um 17:00 Uhr und beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz. Der SV Kirchfidisch und Neuhaus am Klausenbach lieferten sich ein intensives Duell im Mittelfeld, wobei keine der beiden Mannschaften klare Torchancen herausspielen konnte. Die Defensivreihen standen sicher und ließen wenig zu. Auch wenn es einige vielversprechende Angriffe auf beiden Seiten gab, blieb es in der ersten Halbzeit beim torlosen Unentschieden. Beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Kabine.

Spannung in der zweiten Halbzeit: Zwei Tore und zwei Ausschlüsse

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, doch in der 71. Minute kam es zu einer dramatischen Wende. Heim-Trainer Dietmar Steurer und Josef Csencsits (Tätlichkeit) sahen beide die Rote Karte, wodurch die Hausherren fortan in Unterzahl zu agieren hatten. Diese Unterzahl nutzte Neuhaus/Klausenb. nur zwei Minuten später, um in Führung zu gehen. Marcel Unger erzielte in der 73. Minute das 0:1 und brachte sein Team auf die Siegerstraße.

Trotz der Unterzahl gab der SV Kirchfidisch nicht auf und kämpfte weiter. In der 93. Minute gelang ihnen dann tatsächlich der Ausgleich. Christoph Schaffer traf zum 1:1. Das Tor fiel buchstäblich in letzter Sekunde, kurz vor dem Abpfiff der Nachspielzeit. Die Partie wurde danach noch bis zur 95. Minute fortgesetzt, aber es blieb beim 1:1. Der Schiedsrichter beendete das Spiel schließlich nach 95 Minuten mit einem Unentschieden.

1. Klasse Süd: Kirchfidisch : Neuhaus/Klaus. - 1:1 (0:0)

93 Christoph Schaffer 1:1

73 Marcel Unger 0:1

Details

