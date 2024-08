Deutsch Kaltenbrunn bringt 2:0-Führung nicht ins Ziel

Spielberichte

In einem aufregenden Match zwischen dem SV Heiligenkreuz und Deutsch Kaltenbrunn trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Nach einem vielversprechenden Start von Deutsch Kaltenbrunn, das zur Halbzeit mit 2:0 führte, kämpfte sich Heiligenkreuz in der zweiten Hälfte beeindruckend zurück. Die Partie in der 1. Klasse Süd bot Spannung bis zur letzten Minute.

Deutsch Kaltenbrunn dominiert erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit großem Tempo, und nach 32 Minuten sah sich Heiligenkreuz in Unterzahl, nachdem Rudolf Merdian nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah. Diese frühe Schwächung schien Deutsch Kaltenbrunn in die Karten zu spielen, und sie nutzten ihre Überzahl effektiv aus.

In der 38. Minute erzielte Jochen Hafner ein spektakuläres Weitschusstor aus 40 Metern, das SV-Torhüter Thaller, überraschte und den Spielstand auf 1:0 für die Gäste brachte. Die Führung gab Deutsch Kaltenbrunn zusätzlichen Schwung, und noch vor der Halbzeitpause gelang es ihnen, den Vorsprung auszubauen. In der 45. Minute traf Fran Rozmaric zum 2:0, was die Heimfans in eine gedrückte Stimmung versetzte.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem entschlossenen SV Heiligenkreuz, der sich nicht kampflos geschlagen geben wollte. Bereits in der 57. Minute gelang Luka Delic der Anschlusstreffer zum 1:2, was neue Hoffnung in die Reihen der Gastgeber brachte. Die Intensität des Spiels nahm weiter zu, und SV Heiligenkreuz drängte auf den Ausgleich.

Dieser kam schließlich in der 61. Minute, als Bruno Skaro mit einem präzisen Schuss den 2:2-Ausgleich erzielte. Die Zuschauer waren begeistert, und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Sieg drängten. Trotz der Bemühungen auf beiden Seiten blieb es jedoch beim Unentschieden, und keine weiteren Tore fielen.

Die Nachspielzeit wurde um drei Minuten verlängert, und die Spannung war greifbar, als beide Teams bis zur letzten Sekunde kämpften. Doch schließlich ertönte der Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem 2:2, einem Ergebnis, das den Einsatz und die Entschlossenheit beider Mannschaften widerspiegelte.

