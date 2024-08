Loipersdorf-Kitzladen feiert deutlichen Heimsieg gegen Kemeten

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 22:07

In einer packenden Partie der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich Loipersdorf-Kitzladen gegen Kemeten mit 4:1 durch. Die Gastgeber zeigten von Anfang an ihre Überlegenheit und konnten bereits in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielen. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste blieb Loipersdorf-Kitzladen am Drücker und entschied das Spiel letztlich klar für sich.

Dominante erste Halbzeit der Hausherren

Von Beginn an machten die Gastgeber aus Loipersdorf-Kitzladen klar, dass sie das Spiel dominieren wollen. Bereits in der 5. Minute gelang es Mate Gale, den Führungstreffer für Loipersdorf-Kitzladen zu erzielen. Nach einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart der Gäste keine Chance. Kemeten versuchte sofort zu antworten, doch ihr erster Torschuss in der 15. Minute wurde von Palank mit einem Hechtsprung pariert und in einen Eckball abgelenkt.

Loipersdorf-Kitzladen erhöhte in der 21. Minute durch Nikola Lovric auf 2:0. Nach einem Schuss von Gale schnappte sich Lovric den Abpraller und hämmerte den Ball ins Netz. Dies war ein deutlicher Beweis für die Offensivkraft der Gastgeber und die Schwächen in der Abwehr von Kemeten. Weitere Chancen folgten, doch bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand. In der 39. Minute traf ein Spieler von Loipersdorf-Kitzladen nur die Latte, nachdem er sich bei einem Eckball gut durchgesetzt hatte.

Aufbäumen der Gäste und endgültige Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich Kemeten entschlossener. Bereits in der 48. Minute kamen sie zu einer gefährlichen Torchance, die jedoch von Palank erneut vereitelt wurde. In der 52. Minute traf ein gelupfter Schuss von Kemeten nur die Latte. Kurz darauf, in der 56. Minute, bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Doch auch diesen parierte Palank bravourös, was dem Spiel eine zusätzliche Dramatik verlieh.

In der 60. Minute gelang es schließlich Stjepan Kokot, den Anschlusstreffer für Kemeten zu erzielen. Die Partie schien nun wieder offen zu sein, doch Loipersdorf-Kitzladen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 71. Minute stellte Hannes Ritter den alten Abstand wieder her, als er nach einem hohen Pass von Glatz den letzten Verteidiger überspielte und den Ball über den Torwart hinweg ins Netz beförderte. Die erneute Zwei-Tore-Führung brachte die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße.

Den Schlusspunkt setzte erneut Hannes Ritter in der 90. Minute. Nach einem herausragenden Einsatz von Uwe Weber blieb Ritter eiskalt vor dem Tor und verwandelte sicher zum 4:1-Endstand. Damit besiegelte er den klaren Sieg von Loipersdorf-Kitzladen.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzl : Kemeten - 4:1 (2:0)

92 Hannes Ritter 4:1

71 Hannes Ritter 3:1

60 Stjepan Kokot 2:1

21 Nikola Lovric 2:0

5 Mate Gale 1:0

