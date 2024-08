ASV Sankt Martin/Raab dominiert SV Oberwart mit 4:1-Auswärtssieg

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 22:10

Der ASV Sankt Martin/Raab hat in der dritten Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen den SV Oberwart eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste deutlich mit 3:0, bevor sie ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter ausbauen konnten. Einziger Lichtblick für die Hausherren war das Tor von Lars Joachim Postmann.

Frühe Führung für ASV Sankt Martin/Raab - 3:0 zur Pause

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Matthias Absenger in der vierten Minute den ASV Sankt Martin/Raab mit 1:0 in Führung brachte. Die Gäste drückten weiter und konnten bereits in der achten Minute durch Christian Lendl auf 2:0 erhöhen. Der SV Oberwart fand zunächst kaum ins Spiel und musste sich immer wieder den Angriffen der Gäste erwehren.

In der 16. Minute wurde eine kurze Trinkpause eingelegt, was jedoch den Spielfluss nicht unterbrach. Die Verwirrung beim SV Oberwart setzte sich fort, als eine vermeintliche Flanke von Gangoly in der 19. Minute beinahe den Weg ins Tor fand, jedoch vom Torwart der Gäste gehalten wurde.

Das Spiel entwickelte sich zunehmend hitzig, was in mehreren Kommentaren über Foulspiele und Wortgefechte zwischen den Spielern zum Ausdruck kam. Trotz einiger guter Chancen, wie in der 33. Minute, als Resch eine 100%ige Gelegenheit vergab, gelang dem SV Oberwart kein Tor. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Kevin Gmeindl-Neubauer den Schlusspunkt der ersten Hälfte und erzielte das 3:0 für den ASV Sankt Martin/Raab.

Erfolgreiche Aufholjagd bleibt aus

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte der SV Oberwart, den Rückstand zu verkürzen. Lars Joachim Postmann setzte in der 57. Minute ein erstes Ausrufezeichen mit einem Kopfball, den der Torhüter der Gäste über die Latte lenkte. Zwei Minuten später belohnte er sich dann selbst und verkürzte auf 1:3.

Der ASV Sankt Martin/Raab blieb jedoch weiterhin gefährlich. In der 50. Minute gab es eine gefährliche Freistoßposition, die jedoch nicht genutzt wurde. Einige Minuten später verpasste es der SV Oberwart, den Rückstand weiter zu verkürzen, als der Torhüter der Gäste einen Abschluss zur Ecke abwehren konnte.

In der 75. Minute stellte Christian Prem den alten Drei-Tore-Abstand wieder her, als er nach einem Eckball alleine am Fünfmeterraum zum Abschluss kam und das 4:1 erzielte. Die verbleibenden Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, bis Lorand Benjamin Keszeg (Oberwart) in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.

1. Klasse Süd: SV Oberwart : Sankt Martin/Raab - 1:4 (0:3)

75 Christian Prem 1:4

59 Lars Joachim Postmann 1:3

43 Kevin Gmeindl-Neubauer 0:3

8 Christian Lendl 0:2

4 Matthias Absenger 0:1

