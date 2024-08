Heiligenbrunn rettet Unentschieden gegen Kirchfidisch in letzter Minute

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 22:12

In einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen SV Heiligenbrunn und SV Kirchfidisch trennten sich die beiden Teams am Ende mit einem 1:1-Unentschieden. Während Heiligenbrunn in der ersten Halbzeit dominierte, konnte Kirchfidisch in der zweiten Halbzeit überraschend in Führung gehen. Ein spätes Tor von Elias Fabsits rettete den Gastgebern jedoch einen Punkt. Die Partie, die in der Uhudler Arena stattfand, war Teil der dritten Runde der 1. Klasse Süd (BGLD).

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Treffer

Das Spiel begann in der Uhudler Arena und sofort übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. In den ersten 15 Minuten war Heiligenbrunn klar im Vorteil, konnte diesen jedoch nicht in Tore ummünzen. Die Gäste aus Kirchfidisch hatten Mühe, ins Spiel zu finden und verteidigten hauptsächlich. Doch ab der 15. Minute begann sich das Blatt zu wenden und Kirchfidisch kam besser ins Spiel.

Die restliche erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Beide Teams kämpften um die Vorherrschaft im Mittelfeld, jedoch ohne entscheidende Durchbrüche zu erzielen. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen sicher und ließen kaum Chancen zu. Zur Halbzeitpause stand es daher 0:0.

Spannende zweite Halbzeit mit je einem Tor

Nach der Pause setzte sich der ausgeglichene Spielverlauf fort. Es dauerte bis zur 55. Minute, bevor die Zuschauer die erste nennenswerte Aktion der zweiten Halbzeit zu sehen bekamen, jedoch blieb es zunächst ereignislos. Doch dann, in der 63. Minute, fiel das erste Tor des Spiels: Christoph Schaffer brachte den SV Kirchfidisch mit 1:0 in Führung.

Nur sechs Minuten später, in der 69. Minute, schlug Heiligenbrunn zurück. Elias Fabsits traf zum Ausgleich und stellte das 1:1 her. Die Gastgeber waren nun wieder im Spiel und wollten mehr. In der 70. Minute hatte Heiligenbrunn eine weitere Top-Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

Die letzten 20 Minuten des Spiels waren von intensiven Zweikämpfen und einer zunehmenden Dramatik geprägt. Beide Teams wollten den Sieg, doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen keine weiteren Tore zu. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das den Spielverlauf insgesamt gerecht widerspiegelt.

1. Klasse Süd: Heiligenbrunn : Kirchfidisch - 1:1 (0:0)

69 Elias Fabsits 1:1

63 Christoph Schaffer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.