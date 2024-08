SV Zuberbach feiert Kantersieg beim FC Minihof-Liebau

Spielberichte

In einem unterhaltsamen Duell der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der SV Zuberbach deutlich mit 4:0 gegen den FC Minihof-Liebau durch. Nachdem die erste Halbzeit torlos blieb, drehten die Gäste nach der Pause richtig auf und erzielten vier Tore.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

Das Spiel begann mit einer starken Offensivaktion des FC Minihof-Liebau, doch der Goalie des SV Zuberbach konnte in der vierten Minute ein frühes Tor verhindern. Wenige Minuten später war es wieder Minihof-Liebau, das eine gute Chance hatte, diese jedoch stümperhaft vergab. Im Verlauf der ersten Halbzeit hatte der FC Minihof-Liebau mehrere Möglichkeiten, in Führung zu gehen, scheiterte jedoch immer wieder an der Verwertung. In der 14. und 24. Minute zeigten sich die Hausherren vor dem Tor zu zögerlich.

Die Gäste aus Zuberbach kamen ebenfalls zu guten Gelegenheiten, doch auch hier blieb der Torerfolg zunächst aus. Besonders in der 43. Minute hatte der SV Zuberbach eine Top-Chance, die jedoch im 1-gegen-1-Duell vom Torhüter des FC Minihof-Liebau pariert wurde. Kurz vor der Pause hatten die Gastgeber noch einmal die Möglichkeit, in Führung zu gehen, vergaben jedoch kläglich. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Zuberbach dreht auf

Die zweite Halbzeit startete furios für den SV Zuberbach. Bereits in der 48. Minute nutzte Peter Farkas einen Fehlpass der Gastgeber und köpfte den Ball zur 1:0-Führung ein. Der frühe Treffer nach der Pause setzte dem Spiel eine neue Dynamik, und der FC Minihof-Liebau geriet zunehmend unter Druck.

Nur fünf Minuten später erhöhte Janos Szöke auf 2:0. Nach einem Stanglpass von der Seite musste Szöke nur noch aus fünf Metern einschieben. Die Defensive der Gastgeber schien in dieser Phase völlig überfordert. In der 62. Minute war es erneut Peter Farkas, der mit einem weiteren Treffer zum 3:0 für klare Verhältnisse sorgte.

Der FC Minihof-Liebau versuchte verzweifelt, zurück ins Spiel zu finden, und reklamierte in der 65. Minute auf einen Elfmeter, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. In der 74. Minute setzte Janos Szöke den Schlusspunkt mit einem weiteren Treffer zum 4:0. Mit einem beeindruckenden Sololauf tanzte er durch die Abwehr und ließ dem Torhüter keine Chance.

Bis zum Abpfiff in der 90. Minute ließ der SV Zuberbach nichts mehr anbrennen und brachte den souveränen Sieg sicher über die Zeit. Trotz einer weiteren Top-Chance in der 87. Minute konnte der FC Minihof-Liebau keinen Ehrentreffer erzielen - 0:4 der Endstand.

1. Klasse Süd: Minihof-Liebau : Zuberbach - 0:4 (0:0)

74 Janos Szöke 0:4

62 Peter Farkas 0:3

53 Janos Szöke 0:2

48 Peter Farkas 0:1

