Loipersdorf-Kitzladen gewinnt in Deutsch Kaltenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:26

In der vierten Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) traf Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn auf Loipersdorf-Kitzladen. Die Partie endete mit einem 3:1-Sieg für die Gäste. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren bemerkenswerten Toren. Am Ende setzte sich Loipersdorf-Kitzladen dank einer starken zweiten Halbzeit durch und sicherte sich wichtige Punkte.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit jeweils einem Treffer

Das Spiel begann mit einer frühen Chance für die Heimmannschaft Deutsch Kaltenbrunn. Bereits in der 11. Minute hatten sie eine 100%ige Chance, doch die Stange rettete Loipersdorf-Kitzladen vor einem Rückstand. Nur sechs Minuten später gelang es Deutsch Kaltenbrunn, das erste Tor der Partie zu erzielen. Nikolaus Pummer traf in der 17. Minute zum 1:0 und brachte die Gastgeber in Führung.

Die Antwort von Loipersdorf-Kitzladen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute glich Mate Gale für die Gäste aus und stellte damit den Spielstand auf 1:1. Die ersten 30 Minuten zeigten ein leichtes Übergewicht für Deutsch Kaltenbrunn, doch Loipersdorf-Kitzladen kam immer besser ins Spiel. Eine Freistoßchance für Loipersdorf in der 33. Minute blieb ungenutzt, und auch eine Kopfballchance für die Heimmannschaft kurz vor der Halbzeit brachte keinen weiteren Treffer ein.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Deutsch Kaltenbrunn zunächst spielbestimmend. Doch trotz der Überlegenheit in dieser Phase gelang es ihnen nicht, die Führung wieder zu übernehmen. Stattdessen schlug Loipersdorf-Kitzladen in der 72. Minute erneut zu. Jan Benedek erzielte ein Traumtor und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung.

In der Schlussphase wurde es hektisch. Kevin Berger von Deutsch Kaltenbrunn sah in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte, was seine Mannschaft zusätzlich schwächte. Nur fünf Minuten später machte Loipersdorf-Kitzladen den Sack zu. Nikola Lovric traf in der 90. Minute zum 3:1-Endstand und sicherte seinem Team den Sieg.

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem verdienten Sieg für Loipersdorf-Kitzladen, die damit ihre starke Form in dieser Saison unterstrichen. Deutsch Kaltenbrunn zeigte eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch den effizienteren Gästen geschlagen geben.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn : Loipersdorf-Kitzl - 1:3 (1:1)

93 Nikola Lovric 1:3

72 Jan Benedek 1:2

22 Mate Gale 1:1

17 Nikolaus Pummer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.