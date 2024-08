Kemeten triumphiert klar über Bad Tatzmannsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:25

In einem relativ einseitigen Spiel der 1. Klasse Süd (BGLD) konnte sich Kemeten gegen Bad Tatzmannsdorf mit einem deutlichen 4:1 durchsetzen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang drehte die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit richtig auf und ließ den Gästen keine Chance.

Ein ausgeglichener Start - Gäste gleichen Rückstand prompt aus

Von Beginn an war das Spiel zwischen Kemeten und Bad Tatzmannsdorf von hoher Intensität geprägt. Die Heimelf von Kemeten setzte früh erste Akzente und konnte bereits in der 19. Minute den Führungstreffer bejubeln. Stjepan Kokot erzielte das 1:0 und sorgte damit für große Erleichterung bei den Fans von Kemeten.

Die Freude währte allerdings nicht lange, denn nur drei Minuten später konnte Bad Tatzmannsdorf durch Dorian Puretic ausgleichen. Puretic nutzte eine Unachtsamkeit der Kemeten-Abwehr und netzte zum 1:1 ein. Das Spiel war somit wieder völlig offen und beide Mannschaften kämpften um die Vorherrschaft auf dem Platz.

Die Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Kemeten deutlich zielstrebiger. In der 62. Minute war es erneut Stjepan Kokot, der seine Mannschaft mit einem sehenswerten Treffer in Führung brachte. Mit seinem zweiten Tor des Abends stellte er auf 2:1 und brachte Kemeten wieder auf die Siegerstraße.

Der nächste Rückschlag für Bad Tatzmannsdorf folgte in der 78. Minute, als Dubravko Mohac die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit sah. Kemeten nutzte die numerische Überlegenheit konsequent aus und erhöhte in der 75. Minute durch Markus Hochwarter auf 3:1. Hochwarter zeigte sich an diesem Abend in Torlaune und traf kurz vor Schluss erneut. In der 89. Minute markierte er mit seinem zweiten Treffer das 4:1 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung.

Mit diesem verdienten Sieg sicherte sich Kemeten drei wichtige Punkte und setzte ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Bad Tatzmannsdorf hingegen musste die Heimreise ohne Punkte antreten und wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

1. Klasse Süd: Kemeten : Bad Tatzmannsdorf - 4:1 (1:1)

89 Markus Hochwarter 4:1

75 Markus Hochwarter 3:1

62 Stjepan Kokot 2:1

22 Dorian Puretic 1:1

19 Stjepan Kokot 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.