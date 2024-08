Neuhaus feiert klaren Heimsieg gegen Heiligenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:28

Neuhaus/Klausenb. setzte sich in der vierten Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) mit einem klaren 4:1-Sieg gegen den SV Heiligenbrunn durch. Das Heimteam zeigte von Beginn an eine beeindruckende Leistung und konnte bereits in der ersten Halbzeit drei Treffer erzielen. SV Heiligenbrunn fand zwar zwischenzeitlich den Anschluss, doch letztendlich war Neuhaus/Klausenb. die dominierende Mannschaft und sicherte sich den wohlverdienten Sieg.

Blitzstart von Neuhaus/Klausenb. - Zwei-Tore-Polster zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Minute erzielte Andreas Lackner das 1:0 für Neuhaus/Klausenb. Diese frühe Führung setzte die Gäste unter Druck und das Heimteam konnte von der anfänglichen Dynamik profitieren. Doch SV Heiligenbrunn zeigte sich unbeeindruckt und antwortete schnell: In der 15. Minute gelang Valentin Cvetkovic der Ausgleich zum 1:1, indem er die Abwehr der Gastgeber überwand.

Die Zuschauer sahen ein temporeiches Spiel, in dem beide Mannschaften nach vorne spielten und Chancen kreierten. Neuhaus/Klausenb. übernahm jedoch zunehmend die Kontrolle und setzte die Abwehr des SV Heiligenbrunn immer wieder unter Druck. Diese Bemühungen zahlten sich aus, als Andreas Lackner in der 22. Minute erneut zuschlug und die Gastgeber mit 2:1 in Führung brachte.

Neuhaus/Klausenb. hielt den Druck aufrecht und erhöhte in der 29. Minute durch ein weiteres Tor von Thomas List auf 3:1. Der Treffer war das Ergebnis eines schnellen Konters, bei dem die Abwehr von Heiligenbrunn einen Fehler beging, den List eiskalt ausnutzte. Zur Halbzeit stand es somit 3:1 für die Gastgeber, und das Spiel schien bereits vorentschieden zu sein.

Hausherren lassen nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen

Der zweite Durchgang begann ausgeglichener, und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Der SV Heiligenbrunn versuchte, den Rückstand aufzuholen, während Neuhaus/Klausenb. auf Konterchancen lauerte. Trotz einiger Bemühungen blieb die Abwehr der Gastgeber stabil und ließ keine weiteren Gegentreffer zu.

In der 68. Minute sorgte Andre Muhr schließlich für die endgültige Entscheidung, als er mit einem Traumtor das 4:1 erzielte. Dieser Treffer war das i-Tüpfelchen auf eine starke Leistung von Neuhaus/Klausenb., die damit den Sack endgültig zumachten. SV Heiligenbrunn konnte darauf nicht mehr antworten und musste sich letztendlich geschlagen geben.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den klaren 4:1-Sieg für Neuhaus/Klausenb.

1. Klasse Süd: Neuhaus/Klaus. : Heiligenbrunn - 4:1 (3:1)

68 Andre Muhr 4:1

29 Thomas List 3:1

22 Andreas Lackner 2:1

15 Valentin Cvetkovic 1:1

3 Andreas Lackner 1:0

