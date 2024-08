ASK Markt Neuhodis bezwingt SV Zuberbach in Überzahl

Spielberichte

Im Spiel der 4. Runde der 1. Klasse Süd setzte sich der ASK Markt Neuhodis gegen den SV Zuberbach mit 3:1 durch. Die Begegnung hielt die Zuschauer von Anfang an in Atem, da sich beide Teams nichts schenkten und die Partie von zahlreichen spannenden Momenten geprägt war. Besonders auffällig war die Leistung von Levente Norbert Töttö, der mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg seines Teams beitrug.

Frühe Führung für Markt Neuhodis - knapper Vorsprung zur Pause

Kaum hatte das Spiel begonnen, da zeichnete sich bereits ab, dass der ASK Markt Neuhodis entschlossen war, früh die Weichen auf Sieg zu stellen. In der 16. Minute war es dann soweit: Levente Norbert Töttö erzielte das erste Tor des Spiels und brachte Markt Neuhodis mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor setzte den SV Zuberbach unter Druck, der sich fortan bemühte, den Rückstand aufzuholen.

Der SV Zuberbach kämpfte tapfer und versuchte, das Spielgeschehen zu kontrollieren, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen nur wenige Chancen zu. Kurz vor der Halbzeit gab es einen herben Rückschlag für die Gastgeber, als Ferenc Rácz von Zuberbach mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde - innerhalb von 60 Sekunden sah er wegen Unsportlichkeiten zwei Mal Gelb. Diese Entscheidung des Schiedsrichters bedeutete, dass Zuberbach die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten musste. Zuvor hatte schon Trainer Heim-Trainer Janos Imre die Gelb-Rote kassiert.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Gäste behalten Oberhand

Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte der SV Zuberbach viel Kampfgeist und versuchte, die Partie offen zu gestalten. Die Bemühungen der Gastgeber wurden jedoch in der 65. Minute erneut durch Levente Norbert Töttö zunichte gemacht, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 für Markt Neuhodis erhöhte. Damit schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein, doch Zuberbach gab sich nicht geschlagen.

In der 85. Minute keimte noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern auf, als Adam Toth den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Die Spannung stieg, und Zuberbach drängte in den letzten Minuten auf den Ausgleich. Die Offensive der Heimmannschaft wurde jedoch in der 90. Minute jäh gestoppt, als Niklas Unger das dritte Tor für Markt Neuhodis erzielte und damit den 3:1-Endstand herstellte.

1. Klasse Süd: Zuberbach : Markt Neuhodis - 1:3 (0:1)

92 Niklas Unger 1:3

85 Adam Toth 1:2

65 Levente Norbert Töttö 0:2

16 Levente Norbert Töttö 0:1

