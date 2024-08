SV Oberwart unterliegt Kemeten in torreichem Duell

Spielberichte

Im Duell der 5. Runde der 1. Klasse Süd zwischen dem SV Oberwart und Kemeten konnte sich Kemeten mit einem 4:2-Sieg durchsetzen. Obwohl der SVO kämpferisch stark auftrat, reichte es letztlich nicht, um die Gäste zu besiegen.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 15. Minute konnte Stjepan Kokot für Kemeten die Führung erzielen. Nach einer hervorragenden Flanke auf den zweiten Pfosten kam er allein zum Abschluss und versenkte den Ball im kurzen Eck. Kurz darauf, in der 19. Minute, erhöhte Markus Hochwarter per Elfmeter auf 2:0 für die Gäste. Der Elfmeter war durch ein Foul an ihm selbst nach einem schnell abgespielten Freistoß zustande gekommen.

Der SV Oberwart ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und zeigte eine starke Reaktion. In der 25. Minute gelang Dominik Doleschal nach einer herausragenden Einzelaktion der Anschlusstreffer zum 1:2. Er ließ dabei gleich mehrere Gegenspieler stehen und setzte den Ball sicher ins Netz. In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Abwehrreihen immer wieder gefordert waren. Trotz intensiver Bemühungen blieb es bis zur Halbzeit beim 1:2.

Petak macht Sack endgültig zu

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Phase von Kemeten. In der 59. Minute baute Matija Petak die Führung der Gäste auf 3:1 aus, als er einen Schuss vom 16er sicher verwandelte. Oberwart zeigte jedoch erneut Moral und kämpfte weiter. In der 81. Minute belohnte sich die Heimelf mit dem erneuten Anschlusstreffer zum 2:3. Abed Hassuneh traf nach einem kurz abgespielten Freistoß und einer schönen Flanke von Lars Postmann.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Angriffsbemühungen beider Teams. Trotz einiger guter Chancen, wie einem gefährlichen Abschluss von Stjepan Kokot und einem Versuch von Philipp Goger, den hochstehenden Torwart aus rund 35 Metern zu überlupfen, blieb es zunächst spannend. In der 90. Minute machte Matija Petak mit seinem zweiten Tor des Tages nach einem starken Eins-gegen-Eins gegen Tim Gangoly alles klar und stellte den Endstand von 4:2 für Kemeten her.

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem verdienten 4:2-Sieg für Kemeten. Trotz der Niederlage zeigte der SV Oberwart eine kämpferische Leistung. Besonders Dominik Doleschal und Abed Hassuneh fielen durch ihre Treffer und engagierten Auftritte auf. Für Kemeten war es ein wichtiger Auswärtssieg, bei dem insbesondere Stjepan Kokot und Matija Petak mit ihren Toren glänzten.

