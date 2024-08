ASK Schlaining gewinnt spannendes Duell gegen SV Zuberbach

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:30

Im kurzweiligen und torreichen Aufeinandertreffen der 1. Klasse Süd (BGLD) zeigte der ASK Schlaining eine starke Leistung und besiegte den SV Zuberbach mit 4:2. Vor heimischem Publikum dominierte das Team von Beginn an und ging bereits in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Trotz einer späten Aufholjagd der Gäste war der Sieg der Hausherren zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet.

Dominanz der Gastgeber in der ersten Halbzeit

Mit dem Anpfiff des Spiels begann der ASK Schlaining druckvoll und setzte den SV Zuberbach früh unter Druck. In der 30. Minute war es dann soweit: Benjamin Szendrödi brachte den ASK Schlaining mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses Tor verlieh den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb, und sie nutzten ihre Chancen weiter konsequent aus.

Nur sechs Minuten später, in der 36. Minute, erhöhte Adrian Kovacs auf 2:0. Die Abwehr von Zuberbach hatte in dieser Phase des Spiels große Schwierigkeiten, die Angriffe des ASK Schlaining zu stoppen. Die Hausherren dominierten das Geschehen und ließen dem SV Zuberbach kaum Raum zur Entfaltung.

ASK Schlaining baut die Führung aus

Auch nach der Halbzeitpause blieb der ASK Schlaining das spielbestimmende Team. In der 52. Minute konnte Matthias Resner nach einem Assist von Adriann das 3:0 erzielen. Die Fans des ASK Schlaining jubelten, und es schien, als würde das Team einem ungefährdeten Sieg entgegensteuern.

Der Höhepunkt der Partie folgte in der 72. Minute, als György Nyari die Abwehr des SV Zuberbach regelrecht auseinander nahm und auf 4:0 erhöhte. Der ASK Schlaining war zu diesem Zeitpunkt klar überlegen und ließ keinen Zweifel an seinem Siegeswillen.

Späte Tore der Gäste

Trotz des deutlichen Rückstands gab sich der SV Zuberbach nicht auf und kämpfte weiter. In der 74. Minute erzielte Dominik Nemeth ein sehenswertes Tor zum 4:1. Es war ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Gäste, die nun alles daran setzten, das Ergebnis weiter zu verbessern.

In der 82. Minute bekam der SV Zuberbach einen Elfmeter zugesprochen, den Janos Szöke sicher verwandelte. Mit dem 4:2 stand das Endergebnis fest, und der SV Zuberbach zeigte sich kämpferisch bis zum Schluss.

Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und der ASK Schlaining durfte sich über einen verdienten 4:2-Sieg freuen. Die Hausherren zeigten eine starke Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit, und setzten ein klares Zeichen in der 5. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD).

1. Klasse Süd: Schlaining : Zuberbach - 4:2 (2:0)

82 Janos Szöke 4:2

74 Dominik Nemeth 4:1

72 György Nyari 4:0

52 Matthias Resner 3:0

36 Adrian Kovacs 2:0

30 Benjamin Szendrödi 1:0

