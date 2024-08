Loipersdorf-Kitzladen siegt souverän gegen SV Kirchfidisch

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:31

Loipersdorf-Kitzladen setzte sich im Heimspiel der 1. Klasse Süd (BGLD) klar mit 3:0 gegen den SV Kirchfidisch durch. Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Gastgeber in Führung und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus. Mate Gale, Hannes Ritter und Nikola Lovric trugen maßgeblich zum Sieg bei, der letztlich nie gefährdet war.

Frühe Führung für Loipersdorf-Kitzladen durch Mate Gale

Das Spiel startete mit einer herzlichen Begrüßung durch den Stadionsprecher, der die Zuschauer zum dritten Heimspiel von Loipersdorf-Kitzladen willkommen hieß. Bereits in der 6. Minute erzielte Matej Gale das 1:0 für die Gastgeber mit einem präzisen Kopfball, der die frühe Führung für Loipersdorf-Kitzladen brachte.

In der Folge dominierte Loipersdorf-Kitzladen das Spielgeschehen. Sie zeigten beeindruckendes Tiki-Taka, wie in der 31. Minute kommentiert wurde. Diese Spielweise machte es dem SV Kirchfidisch schwer, ins Spiel zu finden und eigene Chancen zu kreieren. Trotz der sommerlichen Temperaturen und einer Trinkpause in der 25. Minute blieb das Tempo hoch.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit drängte Loipersdorf-Kitzladen auf die Entscheidung. In der 51. Minute war es dann Nikola Lovric, der mit einem präzisen Schuss das 2:0 erzielte und somit die Weichen für den Heimsieg stellte. Dieses Tor gab den Gastgebern zusätzliche Sicherheit und sie ließen den Ball weiterhin gekonnt durch die eigenen Reihen zirkulieren.

Eine Schrecksekunde gab es in der 56. Minute, als zwei Spieler – einer von Loipersdorf-Kitzladen und einer von Kirchfidisch – nach einem Zusammenprall liegenblieben. Glücklicherweise konnten beide Akteure nach kurzer Unterbrechung weiterspielen, was in der 59. Minute bestätigt wurde.

Der Schlusspunkt der Partie wurde in der 88. Minute gesetzt. Hannes Ritter verwandelte einen Freistoß aus großer Distanz zum 3:0-Endstand. Ein perfekt getretener Ball, der unhaltbar im Tor des SV Kirchfidisch einschlug. Wenig später war das Spiel offiziell beendet.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzl : Kirchfidisch - 3:0 (1:0)

88 Hannes Ritter 3:0

51 Nikola Lovric 2:0

6 Mate Gale 1:0

Details

