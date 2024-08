Spannung pur: FC Minihof-Liebau gewinnt gegen SC Wiesfleck knapp

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:32

Der FC Minihof-Liebau und der SC Wiesfleck lieferten sich in der 5. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) ein spannendes und torreiches Duell. Am Ende setzten sich die Gastgeber knapp mit 3:2 durch und konnten damit einen wichtigen Heimsieg feiern. Besonders in der ersten Halbzeit entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit zahlreichen Toren auf beiden Seiten.

Blitzstart und Torfestival in der ersten Halbzeit

Von Beginn an war das Spiel zwischen dem FC Minihof-Liebau und dem SC Wiesfleck von hoher Intensität geprägt. Bereits in der 6. Minute hatten die Gäste aus Wiesfleck die erste Großchance, die jedoch ungenutzt blieb. Nur wenig später war es dann die Heim-Mannschaft, die das erste Mal zuschlug. In der 22. Minute gelang es Alen Spilak, den Ball im Netz unterzubringen und den FC Minihof-Liebau mit 1:0 in Führung zu bringen.

Der SC Wiesfleck ließ sich von dem frühen Rückstand jedoch nicht beeindrucken und kam bereits in der 29. Minute zum Ausgleich. Nach einem Eckball war es Nejc Levec, der per Kopf zum 1:1 traf und sein Team wieder ins Spiel brachte. Doch damit nicht genug, nur acht Minuten später drehte Levec das Spiel komplett. In der 37. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer und brachte den SC Wiesfleck mit 2:1 in Führung.

Die Antwort des FC Minihof-Liebau ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 39. Minute sorgte Elvir Goli für den Ausgleich. Mit diesem 2:2 ging es dann auch in die Halbzeitpause, in der sich beide Teams sammeln und neue Kräfte schöpfen konnten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit durch Rohrbacher

Die zweite Hälfte startete weniger turbulent als die erste, dennoch blieb das Spiel spannend. Beide Mannschaften kämpften um die Führung und versuchten, die entscheidenden Akzente zu setzen. Es dauerte bis zur 53. Minute, bis das nächste Tor fiel. Björn Rohrbacher gelang es, den Ball im Tor des SC Wiesfleck zu versenken und somit den FC Minihof-Liebau mit 3:2 in Führung zu bringen.

In der verbleibenden Spielzeit versuchten die Gäste aus Wiesfleck alles, um noch einmal zurückzukommen und zumindest einen Punkt zu retten. Die Defensive des FC Minihof-Liebau hielt jedoch stand und ließ keine weiteren Treffer mehr zu. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 3:2 für den FC Minihof-Liebau, der sich am Ende über einen hart erkämpften Heimsieg freuen durfte.

1. Klasse Süd: Minihof-Liebau : Wiesfleck - 3:2 (2:2)

53 Björn Rohrbacher 3:2

39 Elvir Goli 2:2

37 Nejc Levec 1:2

29 Nejc Levec 1:1

22 Alen Spilak 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.